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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1509151015111512

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:35

  Stringer написав:
  LuckyG написав:
  IMPRINTER написав:Ukrainian

да, если счет некарточный.
с карточными могут быть приколы, т.к. с вашего счета могут потом после того как вам возместят что-то досписать, а получается вам удже вернули

А с депозита,который заканчивается 5 декабря в какие примерно сроки,если в курсе?
максимум через 2,5 месяца
1 месяц ва + 1 неделя на хождение бумажек из фонда в нбу и обратно на продление ва + 1 месяц еще ва + неделя на объявление о ликвидации и начале выплат + 3 дня на передачу реестра в банки агенты
Фонд не согласовывает с НБУ продление ВА, он только предлагает НБУ отзыв лицензии, после признания банка неплатёжеспособным, НБУ, грубо говоря, к банку уже не имеет никакого отношения...
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:38

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

там не такая большая сумма до 1 ярда, думаю в конце декабря пойдут выплаты всем уже неважно от срока депо
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:48

  zasobin_niko написав:Порошенко связал инцидент на Азове с Томосом, поэтому надо было ввести ВА в ВТБ и пустить под нож дочку ВТБ

Говорят, что если приложить Томас к ВТБ - то ВТБ станет платежеспособным :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:51

  AlexSV написав:
  Stringer написав:
  LuckyG написав:А с депозита,который заканчивается 5 декабря в какие примерно сроки,если в курсе?
максимум через 2,5 месяца
1 месяц ва + 1 неделя на хождение бумажек из фонда в нбу и обратно на продление ва + 1 месяц еще ва + неделя на объявление о ликвидации и начале выплат + 3 дня на передачу реестра в банки агенты
Фонд не согласовывает с НБУ продление ВА, он только предлагает НБУ отзыв лицензии, после признания банка неплатёжеспособным, НБУ, грубо говоря, к банку уже не имеет никакого отношения...

ну и эта ремарка ничего не меняет в представленных мною сроках ;-)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:53

  zasobin_niko написав:там не такая большая сумма до 1 ярда, думаю в конце декабря пойдут выплаты всем уже неважно от срока депо

100% - в конце декабря "всем" выплаты не пойдут, никто не будет выплачивать во время ва незакончившиеся депозиты
Востаннє редагувалось Stringer в Сер 28 лис, 2018 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:54

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а тут много валютных деполюдей?)))кто в евро-бачах?
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:55

  zasobin_niko написав:а тут много валютных деполюдей?)))кто в евро-бачах?

Да
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:57

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

и что никого не пригорает какой же курс будет на межбанке в конце декабря и в январе при получении из Фонда?ведь фиксят по 28.1 сейчас по ВТБ. у кого какие планы по догону в гривне на депо до лета или как?или фиксация убытков?или после выборов риск оставаться в грн?
zasobin_niko
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