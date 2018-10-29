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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 28 лис, 2018 18:35
Stringer написав: LuckyG написав: IMPRINTER написав:Ukrainian
да, если счет некарточный.
с карточными могут быть приколы, т.к. с вашего счета могут потом после того как вам возместят что-то досписать, а получается вам удже вернули
А с депозита,который заканчивается 5 декабря в какие примерно сроки,если в курсе?
максимум через 2,5 месяца
1 месяц ва + 1 неделя на хождение бумажек из фонда в нбу и обратно на продление ва + 1 месяц еще ва + неделя на объявление о ликвидации и начале выплат + 3 дня на передачу реестра в банки агенты
Фонд не согласовывает с НБУ продление ВА, он только предлагает НБУ отзыв лицензии, после признания банка неплатёжеспособным, НБУ, грубо говоря, к банку уже не имеет никакого отношения...
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AlexSV
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:38
там не такая большая сумма до 1 ярда, думаю в конце декабря пойдут выплаты всем уже неважно от срока депо
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zasobin_niko
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:48
zasobin_niko написав:
Порошенко связал инцидент на Азове с Томосом, поэтому надо было ввести ВА в ВТБ и пустить под нож дочку ВТБ
Говорят, что если приложить Томас к ВТБ - то ВТБ станет платежеспособным
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:51
AlexSV написав: Stringer написав: LuckyG написав:
А с депозита,который заканчивается 5 декабря в какие примерно сроки,если в курсе?
максимум через 2,5 месяца
1 месяц ва + 1 неделя на хождение бумажек из фонда в нбу и обратно на продление ва + 1 месяц еще ва + неделя на объявление о ликвидации и начале выплат + 3 дня на передачу реестра в банки агенты
Фонд не согласовывает с НБУ продление ВА, он только предлагает НБУ отзыв лицензии, после признания банка неплатёжеспособным, НБУ, грубо говоря, к банку уже не имеет никакого отношения...
ну и эта ремарка ничего не меняет в представленных мною сроках
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Stringer
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:53
zasobin_niko написав:
там не такая большая сумма до 1 ярда, думаю в конце декабря пойдут выплаты всем уже неважно от срока депо
100% - в конце декабря "всем" выплаты не пойдут, никто не будет выплачивать во время ва незакончившиеся депозиты
Востаннє редагувалось Stringer
в Сер 28 лис, 2018 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:54
а тут много валютных деполюдей?)))кто в евро-бачах?
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zasobin_niko
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:55
zasobin_niko написав:
а тут много валютных деполюдей?)))кто в евро-бачах?
Да
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:57
и что никого не пригорает какой же курс будет на межбанке в конце декабря и в январе при получении из Фонда?ведь фиксят по 28.1 сейчас по ВТБ. у кого какие планы по догону в гривне на депо до лета или как?или фиксация убытков?или после выборов риск оставаться в грн?
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zasobin_niko
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