...а что для нас меняет- пригорать, не пригорать....есть констатация факта курса на сегодняшнюю дату....,от нас уже ничего в этом не зависит....
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:21
...а что для нас меняет- пригорать, не пригорать....есть констатация факта курса на сегодняшнюю дату....,от нас уже ничего в этом не зависит....
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:36
Чего заранее переживать. Когда пойдут выплаты, тогда и нужно думать. Как по мне, если к тому времени доллар улетит на 20-50%, покупать валюту не вижу смысла, лучше на депозит в гривне. Если гривна упадёт не сильно, можно будет купить валюту с фиксацией убытков.
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:46
На практике все выплаты начинаются одновременно, вне зависимости от того, когда у кого закончится депозит.
Как правило, через месяц после ввода ВА.
Так что, ранее января никому ничего не выплатят.
А в январе выплатят всем.
*с карточными счетами могут быть варианты
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:53
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Угу, коли банку ліквідують. А ліквідували абсолютну більшість...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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