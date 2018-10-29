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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:21

  zasobin_niko написав:и что никого не пригорает какой же курс будет на межбанке в конце декабря и в январе при получении из Фонда?ведь фиксят по 28.1 сейчас по ВТБ. у кого какие планы по догону в гривне на депо до лета или как?или фиксация убытков?или после выборов риск оставаться в грн?




...а что для нас меняет- пригорать, не пригорать....есть констатация факта курса на сегодняшнюю дату....,от нас уже ничего в этом не зависит....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:36

  zasobin_niko написав:и что никого не пригорает какой же курс будет на межбанке в конце декабря и в январе при получении из Фонда?ведь фиксят по 28.1 сейчас по ВТБ. у кого какие планы по догону в гривне на депо до лета или как?или фиксация убытков?или после выборов риск оставаться в грн?

Чего заранее переживать. Когда пойдут выплаты, тогда и нужно думать. Как по мне, если к тому времени доллар улетит на 20-50%, покупать валюту не вижу смысла, лучше на депозит в гривне. Если гривна упадёт не сильно, можно будет купить валюту с фиксацией убытков.
Djus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:46

  Ukrainian написав:Первый вклад через неделю отдадут?

  LuckyG написав:А с депозита,который заканчивается 5 декабря в какие примерно сроки,если в курсе?

На практике все выплаты начинаются одновременно, вне зависимости от того, когда у кого закончится депозит.
Как правило, через месяц после ввода ВА.
Так что, ранее января никому ничего не выплатят.
А в январе выплатят всем.
*с карточными счетами могут быть варианты
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:53

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lubopytnaya написав:На практике все выплаты начинаются одновременно, вне зависимости от того, когда у кого закончится депозит.

Угу, коли банку ліквідують. А ліквідували абсолютну більшість...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:58

  zasobin_niko написав:и что никого не пригорает какой же курс будет на межбанке в конце декабря и в январе при получении из Фонда?ведь фиксят по 28.1 сейчас по ВТБ. у кого какие планы по догону в гривне на депо до лета или как?или фиксация убытков?или после выборов риск оставаться в грн?



Летом по 27 грн откупишь .
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:25

  проффесор написав:Летом по 27 грн откупишь .

Не забывайте про выборы весной. Это большой политический риск. Не известно, кого выберут, как отреагирует проигравший, не будет ли нового майдана. Также реакция России на итоги выборов, возможное обострение в зоне АТО, реакция МВФ и т.д. и т.п.
Любой из этих черных лебедей - и курс улетит в небеса.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:01

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Первый вклад через неделю отдадут?

  LuckyG написав:А с депозита,который заканчивается 5 декабря в какие примерно сроки,если в курсе?

На практике все выплаты начинаются одновременно, вне зависимости от того, когда у кого закончится депозит.
Как правило, через месяц после ввода ВА.
Так что, ранее января никому ничего не выплатят.
А в январе выплатят всем.
*с карточными счетами могут быть варианты

Спасибо! Я на самом деле никуда не тороплюсь,но интересно конечно. Это у меня первая ВА за все годы. Вот уж не ожидал,что поймаю ее в именно ВТБ)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:05

  проффесор написав:Летом по 27 грн откупишь .

вы хоть сами в это верите?
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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