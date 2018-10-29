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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:21
zasobin_niko написав:
и что никого не пригорает какой же курс будет на межбанке в конце декабря и в январе при получении из Фонда?ведь фиксят по 28.1 сейчас по ВТБ. у кого какие планы по догону в гривне на депо до лета или как?или фиксация убытков?или после выборов риск оставаться в грн?
...а что для нас меняет- пригорать, не пригорать....есть констатация факта курса на сегодняшнюю дату....,от нас уже ничего в этом не зависит....
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:36
zasobin_niko написав:
и что никого не пригорает какой же курс будет на межбанке в конце декабря и в январе при получении из Фонда?ведь фиксят по 28.1 сейчас по ВТБ. у кого какие планы по догону в гривне на депо до лета или как?или фиксация убытков?или после выборов риск оставаться в грн?
Чего заранее переживать. Когда пойдут выплаты, тогда и нужно думать. Как по мне, если к тому времени доллар улетит на 20-50%, покупать валюту не вижу смысла, лучше на депозит в гривне. Если гривна упадёт не сильно, можно будет купить валюту с фиксацией убытков.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:46
Ukrainian написав:
Первый вклад через неделю отдадут?
LuckyG написав:
А с депозита,который заканчивается 5 декабря в какие примерно сроки,если в курсе?
На практике все выплаты начинаются одновременно, вне зависимости от того, когда у кого закончится депозит.
Как правило, через месяц после ввода ВА.
Так что, ранее января никому ничего не выплатят.
А в январе выплатят всем.
*с карточными счетами могут быть варианты
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:53
lubopytnaya написав:
На практике все выплаты начинаются одновременно, вне зависимости от того, когда у кого закончится депозит.
Угу, коли банку ліквідують. А ліквідували абсолютну більшість...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:58
zasobin_niko написав:
и что никого не пригорает какой же курс будет на межбанке в конце декабря и в январе при получении из Фонда?ведь фиксят по 28.1 сейчас по ВТБ. у кого какие планы по догону в гривне на депо до лета или как?или фиксация убытков?или после выборов риск оставаться в грн?
Летом по 27 грн откупишь .
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
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проффесор
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:25
проффесор написав:
Летом по 27 грн откупишь .
Не забывайте про выборы весной. Это большой политический риск. Не известно, кого выберут, как отреагирует проигравший, не будет ли нового майдана. Также реакция России на итоги выборов, возможное обострение в зоне АТО, реакция МВФ и т.д. и т.п.
Любой из этих черных лебедей - и курс улетит в небеса.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 23:01
lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Первый вклад через неделю отдадут?
LuckyG написав:
А с депозита,который заканчивается 5 декабря в какие примерно сроки,если в курсе?
На практике все выплаты начинаются одновременно, вне зависимости от того, когда у кого закончится депозит.
Как правило, через месяц после ввода ВА.
Так что, ранее января никому ничего не выплатят.
А в январе выплатят всем.
*с карточными счетами могут быть варианты
Спасибо! Я на самом деле никуда не тороплюсь,но интересно конечно. Это у меня первая ВА за все годы. Вот уж не ожидал,что поймаю ее в именно ВТБ)
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LuckyG
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Додано: Сер 28 лис, 2018 23:05
проффесор написав:
Летом по 27 грн откупишь .
вы хоть сами в это верите?
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Додано: Чет 29 лис, 2018 00:10
zasobin_niko написав:
и что никого не пригорает какой же курс будет на межбанке в конце декабря и в январе при получении из Фонда?ведь фиксят по 28.1 сейчас по ВТБ. у кого какие планы по догону в гривне на депо до лета или как?или фиксация убытков?или после выборов риск оставаться в грн?
Тут не знаешь, что завтра будет, а вы до лета планируете! Вчера доллар по 27,90 никому не нужен был, через пару дней по 31,50 гребли. Расслабьтесь и ждите выплату. Тогда и будете думать. Сейчас это бесполезная мастурбация.
И вообще, относитесь, как к азартной игре. Вы поставили на красное, выпало черное. Бывает. Не последние же ставили.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 00:36
lubopytnaya написав:
Так что, ранее января никому ничего не выплатят.
А в январе выплатят всем.
*с карточными счетами могут быть варианты
По карточным вариантов не должно быть - с 15 ноября карты не работали, блокировок не должно быть, сегодня еще спишут комиссию за СМС-банкинг за ноябрь - на 1 января пройдет 45 дней - дополнительных списаний не должно быть, карты ведь дебетные.
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