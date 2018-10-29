Alessandr1974 написав:Уважаемые форумчане! Напомните пожалуйста порядок возмещения ФГВ . Через сколько дней после ВА начнут отдавать? У меня все на столбиках. Сумма небольшая. Но их много. Некоторые до ноября 2019 года. Когда можно надеяться на возврат? А то со времён Траста все забыл уже.
Спасибо. А по депозитам которые заканчиваются весной-осенью 2019 выплачивать по окончанию будут? В Трасте точно помню как ВА ввели в декабре, депозит у меня заканчивался в мае, но отдали уже в январе. Уже и сам ничего не понимаю. Всегда прокатывало. Мутная история. Впервые такое.