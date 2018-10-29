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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1511151215131514

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 03:01

  Мизантрóп написав:
  Alessandr1974 написав:Уважаемые форумчане! Напомните пожалуйста порядок возмещения ФГВ . Через сколько дней после ВА начнут отдавать? У меня все на столбиках. Сумма небольшая. Но их много. Некоторые до ноября 2019 года. Когда можно надеяться на возврат? А то со времён Траста все забыл уже.

2.12 http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv

но ВА ж не будет и банк не прикроют©)))
viewtopic.php?p=4490809#p4490809
viewtopic.php?p=4505118#p4505118

Спасибо. А по депозитам которые заканчиваются весной-осенью 2019 выплачивать по окончанию будут? В Трасте точно помню как ВА ввели в декабре, депозит у меня заканчивался в мае, но отдали уже в январе.
Уже и сам ничего не понимаю. Всегда прокатывало. Мутная история. Впервые такое.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 04:58

  Alessandr1974 написав: А по депозитам которые заканчиваются весной-осенью 2019 выплачивать по окончанию будут?

Нет. Выплаты должны произвести через 30 дней после ввода ВА, вне зависимости от даты окончания депозита.
Если, конечно, не будет какого-нибудь форс-мажора.
Жадность и Отвага!
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