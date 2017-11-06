Alessandr1974 написав:Уважаемые форумчане! Напомните пожалуйста порядок возмещения ФГВ . Через сколько дней после ВА начнут отдавать? У меня все на столбиках. Сумма небольшая. Но их много. Некоторые до ноября 2019 года. Когда можно надеяться на возврат? А то со времён Траста все забыл уже.
Спасибо. А по депозитам которые заканчиваются весной-осенью 2019 выплачивать по окончанию будут? В Трасте точно помню как ВА ввели в декабре, депозит у меня заканчивался в мае, но отдали уже в январе. Уже и сам ничего не понимаю. Всегда прокатывало. Мутная история. Впервые такое.
Вклади в іноземній валюті, які підпадають під визначення поняття вклад, відповідно, гарантуються Фондом. Частиною п’ятою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а, у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку. http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv
Тимчасову адміністрацію у АТ «ВТБ БАНК» запроваджено на підставі рішення Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року №796-рш/БТ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27 листопада 2018 року № 3180 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». http://www.fg.gov.ua/10-about/40674-u-a ... istratsiyu
К сожалению, похоже, курс на 27.11.18 27,9 точнее 27,898447 ) Очень хотел бы ошибаться.
lel написав:перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а, у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку. http://www.fg.gov.ua/vidpovidi-na-naibi ... vkladnykiv
Тимчасову адміністрацію у АТ «ВТБ БАНК» запроваджено на підставі рішення Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року №796-рш/БТ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27 листопада 2018 року № 3180 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». http://www.fg.gov.ua/10-about/40674-u-a ... istratsiyu
К сожалению, похоже, курс на 27.11.18 27,9 точнее 27,898447 ) Очень хотел бы ошибаться.
Не путайте "Решение НБУ про запровадження тимчасової адміністрації" с "днем початку процедури виведення" День початку процедуры 28 ноября. 27 ноября банк работал в обычном режиме, в т.ч. и ночью с 27 на 28 ноября.
Официальное объявление на сайте Фонда: У АТ «ВТБ БАНК» ЗАПРОВАДЖЕНО ТИМЧАСОВУ АДМІНІСТРАЦІЮ Розпочато процедуру виведення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 28 листопада 2018 року до 27 грудня 2018 року (включно). http://www.fg.gov.ua/not-paying/tempora ... istratsiyu
Да, некоторые хитросделанные временные администраторы могут посчитать по курсу на день вынесения решения. Но через пару-тройку месяцев Фонд пересчитывает и выплачивает вкладчикам курсовую разницу. Как это было, например, в Богуславе. Вот посты с обсуждением этого момента и дополнительных выплат с перерасчетом по правильному курсу:
riwalir написав:Фонд все выплатил! Забрал сегодня остаток по двум валютным картам. Остатки пересчитали по правильному курсу (на 06.11.2017), а не как при выплате депозитов (на 03.11.2017). Кроме того, по двум депозитам тоже доплатили суммы, на которые обсчитали при выплате в декабре.