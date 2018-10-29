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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:57
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а причем тут 27 ноября и курс? ВА зашла в банк 28 и это четко прописано с 28 числа.А Курс формируется по 28 числу.НБУ может признать банк в любой день, но ВА зайти может необязательно сразу.Логики тут нет.
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:57
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
я нигде не вижу в ответах - чтобы курс фиксировался с момента признания НБУ банка банкротом. хватит вводить в заблуждение народ. Курс поставят по 28.11
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:08
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
лично делал запрос к Фонду по курсу выплат , читайте ГРАМОТЕИ
Доброго дня!
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, тобто по курсу НБУ на 28 листопада 2018 року.
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:31
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:37
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
ну и что? к Новому году курс откатят на 28 без проблем. барыги поиграются и снова опустят как обычно.
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:14
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
если создадут переходной банк то может и по другому ситуация решится
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:24
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а кто знает какой рецепт от пригорания пукана по поводу курса бакса в нашей стране?
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