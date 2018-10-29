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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:57

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а причем тут 27 ноября и курс? ВА зашла в банк 28 и это четко прописано с 28 числа.А Курс формируется по 28 числу.НБУ может признать банк в любой день, но ВА зайти может необязательно сразу.Логики тут нет.
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:57

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

я нигде не вижу в ответах - чтобы курс фиксировался с момента признания НБУ банка банкротом. хватит вводить в заблуждение народ. Курс поставят по 28.11
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:08

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

лично делал запрос к Фонду по курсу выплат , читайте ГРАМОТЕИ

Доброго дня!

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, тобто по курсу НБУ на 28 листопада 2018 року.
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:31

  zasobin_niko написав:я нигде не вижу в ответах - чтобы курс фиксировался с момента признания НБУ банка банкротом. хватит вводить в заблуждение народ. Курс поставят по 28.11


На Межбанке сейчас 28,43. Легче стало? :)
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:37

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ну и что? к Новому году курс откатят на 28 без проблем. барыги поиграются и снова опустят как обычно.
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:14

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

если создадут переходной банк то может и по другому ситуация решится
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:24

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а кто знает какой рецепт от пригорания пукана по поводу курса бакса в нашей стране?
zasobin_niko
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