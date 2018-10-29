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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1513151415151516

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:28

  Квесторе_поверніться написав:
  proton написав:
  TheVoice написав:Я юрлицо, клиент ВТБ.
Но чуть меньше 200 тысяч осталось на счету.

Вот думаем - есть ли шанс их вернуть и как нам в данном случае действовать.

Шансы есть всегда. Становитесь в очередь кредиторов банка, и в порядке очереди (7-й) получите, по мере распродажи залогового и пр. имущества.

Тільки після ліквідації.


- которая произойдёт когда? И произойдёт ли, если банк выкупит инвестор?
proton
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:31

  zasobin_niko написав:ну а если очень дымит, горит и пригорает пукан?как потушить?

Тока спырт :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:35

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

или неужели гни да пороховская решила снова повторить за счет военного СТАНУ типа девальвацию+со своими обменниками барыжками?вроде бы же Смолий норм мужик и звр 17 ярдов, говнарева свалила.
zasobin_niko
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