|
|
|
ВТБ Банк БАНКРУТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:28
Квесторе_поверніться написав: proton написав: TheVoice написав:
Я юрлицо, клиент ВТБ.
Но чуть меньше 200 тысяч осталось на счету.
Вот думаем - есть ли шанс их вернуть и как нам в данном случае действовать.
Шансы есть всегда. Становитесь в очередь кредиторов банка, и в порядке очереди (7-й) получите, по мере распродажи залогового и пр. имущества.
Тільки після ліквідації.
- которая произойдёт когда? И произойдёт ли, если банк выкупит инвестор?
-
proton
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 27.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:31
zasobin_niko написав:
ну а если очень дымит, горит и пригорает пукан?как потушить?
Тока спырт
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1384
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:35
или неужели гни да пороховская решила снова повторить за счет военного СТАНУ типа девальвацию+со своими обменниками барыжками?вроде бы же Смолий норм мужик и звр 17 ярдов, говнарева свалила.
-
zasobin_niko
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 27.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|26618
|5616591
|
|
|48295
|24526423
|
|
|11251
|2605884
|
|