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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1514151515161517>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:31

  zasobin_niko написав:ну а если очень дымит, горит и пригорает пукан?как потушить?

Тока спырт :shock:
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:06

  abc111 написав:
  zasobin_niko написав:а кто знает какой рецепт от пригорания пукана по поводу курса бакса в нашей стране?


...накупить соли, свечей, спичек..и ждать...


веревка и мыло дешевле обойдутся
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:09

А проценты за время ВА в какую-то очередь попадают ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:15

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

demichh написав:А проценты за время ВА в какую-то очередь попадают ?
Разве начисляются проценты во время ВА?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:21

Информация к размышлению для тех, кто надеется на 4ю очередь и далее:


Основной актив банка, которым будет управлять Фонд – недвижимость. Из общей суммы инвестиционной недвижимости на балансе ВТБ в 2,5 млрд грн больше половины приходится на пять крупнейших объектов в Киеве, Харькове и Черкассах.

Из всего кредитного портфеля юрлиц банка обслуживается только 3,178 млрд грн. Среди физлиц (общий портфель 740,726 млн грн) в дефолте находится 82,7% заемщиков.

По статистике Фонда гарантирования, после захода в банки временной администрации обслуживать обязательства прекращают 97% добросовестных должников. Чтобы взыскать такие долги напрямую или за счет залога, Фонду, как правило, приходится идти в суд. Только после решения в его пользу залоговое имущество или права требования по NPL-кредитам могут быть проданы. По данным замглавы Фонда гарантирования Светланы Рекрут, в прошлом году Фонд продавал активы банков банкротов в системе Prozorro со средним дисконтом 73%


https://finance.liga.net/bank/article/r ... a-vtb-bank

Дисконт в 73%, а потом удивляемся декларациям администраторов. Ну-ну...
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:25

  demichh написав:А проценты за время ВА в какую-то очередь попадают ?

Несколько лет назад проценты за время ВА попадали в 4-ю очередь. Потом закон изменили и проценты с наступлением ВА перестали начислять.
Djus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:26

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Andreww написав:Дисконт в 73%, а потом удивляемся декларациям администраторов. Ну-ну...

А дороже и не продашь
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:30

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а если юля станет президентом, то может курс откатится на 25-26,вполне реально,она ж обещала газ в 2 раза дешевле сделать
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:33

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Кстати, никакого удара по репутации, как многие ожидали, не произошло. Кроме украинских СМИ, никто больше о банкротстве ВТБ ничего толком и не написал. Гораздо больше написали о том, что Костин выступил в костюме Джедая.

А заявление про суд против Порошенко - думаю, всего лишь картинка для "отечественного зрителя", типа смотрите, мы бы рассчитались, но "нехорошие украинские суды" нам не дали.

Вот так цинично закончилась история ВТБ в Украине.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Я тут вычитал, что в Богуславе были по невернрому курсу насчитаны гривны. А в других банках c ВА такое было?
cheburek3
 
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