Информация к размышлению для тех, кто надеется на 4ю очередь и далее:
Основной актив банка, которым будет управлять Фонд – недвижимость. Из общей суммы инвестиционной недвижимости на балансе ВТБ в 2,5 млрд грн больше половины приходится на пять крупнейших объектов в Киеве, Харькове и Черкассах.
Из всего кредитного портфеля юрлиц банка обслуживается только 3,178 млрд грн. Среди физлиц (общий портфель 740,726 млн грн) в дефолте находится 82,7% заемщиков.
По статистике Фонда гарантирования, после захода в банки временной администрации обслуживать обязательства прекращают 97% добросовестных должников. Чтобы взыскать такие долги напрямую или за счет залога, Фонду, как правило, приходится идти в суд. Только после решения в его пользу залоговое имущество или права требования по NPL-кредитам могут быть проданы. По данным замглавы Фонда гарантирования Светланы Рекрут, в прошлом году Фонд продавал активы банков банкротов в системе Prozorro со средним дисконтом 73%
Кстати, никакого удара по репутации, как многие ожидали, не произошло. Кроме украинских СМИ, никто больше о банкротстве ВТБ ничего толком и не написал. Гораздо больше написали о том, что Костин выступил в костюме Джедая.
А заявление про суд против Порошенко - думаю, всего лишь картинка для "отечественного зрителя", типа смотрите, мы бы рассчитались, но "нехорошие украинские суды" нам не дали.
Вот так цинично закончилась история ВТБ в Украине.