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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1514151515161517

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:43

  Faceless написав:
  Andreww написав:Дисконт в 73%, а потом удивляемся декларациям администраторов. Ну-ну...

А дороже и не продашь

Это можно было бы принять, если бы они не начали покупать себе ягуары, после пары месяцев работы в фонде грабування
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:56

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  zasobin_niko написав:а если юля станет президентом, то может курс откатится на 25-26,вполне реально,она ж обещала газ в 2 раза дешевле сделать

Та котдавать начнут до выборов еще?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:00

С другой стороны, если применить дисконт 73% к общим активам банка за вычетом нематериальных активов, налоговых активов и денежных средств, которых на дату ВА уже скорее всего не было, то получится что можно рассчитывать примерно на 1,883 млн. грн. (6,975 * 27%) от продажи активов. То есть, теоретически четвертая очередь может примерно рассчитывать на 940 млн. грн. (1,883 млн.грн. минус 943 млн. грн. третьей очереди которые уйдут фонду), а это больше чем текущие обязательства по 4й очереди, которые на 1 ноября составляли бы 886 млн. грн. Это при условии, что текущий администратор хотя бы не будет наглеть сильнее предыдущих в своём стремлении обогатиться, и при условии отсутствия существенных обязательств по 1й и 2й очередям, и при условии что 3.3 млрд. грн. кредитов на балансе можно будет продать с дисконтом хотя бы в 27%., но я бы особо губу не раскатывал:

36% всей задолженности приходится на две группы заемщиков. По информации источника LIGA.net в банке, речь идет прежде всего о долгах нардепа от Народного Фронта Дениса Дзензерского (группа компаний Веста). По данным издания Наші Гроші, депутат должен ВТБ около $300 млн.


А если посчитать без этих кредитов (3.3 млрд), то на 4ю очередь придется всего лишь 50 млн. грн. или 6% от задолженности :cry:
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:13

  Andreww написав:Информация к размышлению для тех, кто надеется на 4ю очередь и далее:


Основной актив банка, которым будет управлять Фонд – недвижимость. Из общей суммы инвестиционной недвижимости на балансе ВТБ в 2,5 млрд грн больше половины приходится на пять крупнейших объектов в Киеве, Харькове и Черкассах.

Из всего кредитного портфеля юрлиц банка обслуживается только 3,178 млрд грн. Среди физлиц (общий портфель 740,726 млн грн) в дефолте находится 82,7% заемщиков.

По статистике Фонда гарантирования, после захода в банки временной администрации обслуживать обязательства прекращают 97% добросовестных должников. Чтобы взыскать такие долги напрямую или за счет залога, Фонду, как правило, приходится идти в суд. Только после решения в его пользу залоговое имущество или права требования по NPL-кредитам могут быть проданы. По данным замглавы Фонда гарантирования Светланы Рекрут, в прошлом году Фонд продавал активы банков банкротов в системе Prozorro со средним дисконтом 73%


https://finance.liga.net/bank/article/r ... a-vtb-bank

Дисконт в 73%, а потом удивляемся декларациям администраторов. Ну-ну...



...Киев, Черкассы,Харьков не в зоне риска....,здесь чуть проще, если бы был Крым,Донбасс...

Да и банкА не офис с двумя столами и старым ноутбуком...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:24

  demichh написав:А проценты за время ВА в какую-то очередь попадают ?

Проценты при ВА отменили. Раньше были,теперь нет.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:25

  Faceless написав:
  Andreww написав:Дисконт в 73%, а потом удивляемся декларациям администраторов. Ну-ну...

А дороже и не продашь

Должнику не продашь. На честном аукционе,не для своих-вполне возможно.
LuckyG
 
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