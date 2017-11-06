Додано: Чет 29 лис, 2018 14:00

36% всей задолженности приходится на две группы заемщиков. По информации источника LIGA.net в банке, речь идет прежде всего о долгах нардепа от Народного Фронта Дениса Дзензерского (группа компаний Веста). По данным издания Наші Гроші, депутат должен ВТБ около $300 млн.

С другой стороны, если применить дисконт 73% к общим активам банка за вычетом нематериальных активов, налоговых активов и денежных средств, которых на дату ВА уже скорее всего не было, то получится что можно рассчитывать примерно на 1,883 млн. грн. (6,975 * 27%) от продажи активов. То есть, теоретически четвертая очередь может примерно рассчитывать на 940 млн. грн. (1,883 млн.грн. минус 943 млн. грн. третьей очереди которые уйдут фонду), а это больше чем текущие обязательства по 4й очереди, которые на 1 ноября составляли бы 886 млн. грн. Это при условии, что текущий администратор хотя бы не будет наглеть сильнее предыдущих в своём стремлении обогатиться, и при условии отсутствия существенных обязательств по 1й и 2й очередям, и при условии что 3.3 млрд. грн. кредитов на балансе можно будет продать с дисконтом хотя бы в 73%., но я бы особо губу не раскатывал:А если посчитать без этих кредитов (3.3 млрд), то на 4ю очередь придется всего лишь 50 млн. грн. или 6% от задолженностиЭто при условии 73% также применимо и для инвестиционной недвижимости.Правда, если недвижимость там хорошая, а судя по перечню на Лиге, объекты достаточно интересные, то дисконт на недвижимом имуществе должен быть явно меньше 73%. Поэтому, как мне кажется, при нормальных условиях что-то 4й очереди перепасть таки должно.