С другой стороны, если применить дисконт 73% к общим активам банка за вычетом нематериальных активов, налоговых активов и денежных средств, которых на дату ВА уже скорее всего не было, то получится что можно рассчитывать примерно на 1,883 млн. грн. (6,975 * 27%) от продажи активов. То есть, теоретически четвертая очередь может примерно рассчитывать на 940 млн. грн. (1,883 млн.грн. минус 943 млн. грн. третьей очереди которые уйдут фонду), а это больше чем текущие обязательства по 4й очереди, которые на 1 ноября составляли бы 886 млн. грн. Это при условии, что текущий администратор хотя бы не будет наглеть сильнее предыдущих в своём стремлении обогатиться, и при условии отсутствия существенных обязательств по 1й и 2й очередям, и при условии что 3.3 млрд. грн. кредитов на балансе можно будет продать с дисконтом хотя бы в 73%., но я бы особо губу не раскатывал:
36% всей задолженности приходится на две группы заемщиков. По информации источника LIGA.net в банке, речь идет прежде всего о долгах нардепа от Народного Фронта Дениса Дзензерского (группа компаний Веста). По данным издания Наші Гроші, депутат должен ВТБ около $300 млн.
А если посчитать без этих кредитов (3.3 млрд), то на 4ю очередь придется всего лишь 50 млн. грн. или 6% от задолженности Это при условии 73% также применимо и для инвестиционной недвижимости.
Правда, если недвижимость там хорошая, а судя по перечню на Лиге, объекты достаточно интересные, то дисконт на недвижимом имуществе должен быть явно меньше 73%. Поэтому, как мне кажется, при нормальных условиях что-то 4й очереди перепасть таки должно.
Востаннє редагувалось Andreww в Чет 29 лис, 2018 14:47, всього редагувалось 2 разів.
Andreww написав:Информация к размышлению для тех, кто надеется на 4ю очередь и далее:
Основной актив банка, которым будет управлять Фонд – недвижимость. Из общей суммы инвестиционной недвижимости на балансе ВТБ в 2,5 млрд грн больше половины приходится на пять крупнейших объектов в Киеве, Харькове и Черкассах.
Из всего кредитного портфеля юрлиц банка обслуживается только 3,178 млрд грн. Среди физлиц (общий портфель 740,726 млн грн) в дефолте находится 82,7% заемщиков.
По статистике Фонда гарантирования, после захода в банки временной администрации обслуживать обязательства прекращают 97% добросовестных должников. Чтобы взыскать такие долги напрямую или за счет залога, Фонду, как правило, приходится идти в суд. Только после решения в его пользу залоговое имущество или права требования по NPL-кредитам могут быть проданы. По данным замглавы Фонда гарантирования Светланы Рекрут, в прошлом году Фонд продавал активы банков банкротов в системе Prozorro со средним дисконтом 73%
lubopytnaya написав:Да, некоторые хитросделанные временные администраторы могут посчитать по курсу на день вынесения решения. Но через пару-тройку месяцев Фонд пересчитывает и выплачивает вкладчикам курсовую разницу. Как это было, например, в Богуславе. Вот посты с обсуждением этого момента и дополнительных выплат с перерасчетом по правильному курсу:
riwalir написав:Фонд все выплатил! Забрал сегодня остаток по двум валютным картам. Остатки пересчитали по правильному курсу (на 06.11.2017), а не как при выплате депозитов (на 03.11.2017). Кроме того, по двум депозитам тоже доплатили суммы, на которые обсчитали при выплате в декабре.
Верите что удастся откупится ниже 28.10 ?
Вот это втб подлянку подкинул вкладчикам а обещали со всеми вкладчиками расчищаться
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
zasobin_niko написав:откупиться можно летом будет, по 29 точно летом будет..если войти на гривнодепо до лета на 6 мес
по 29 откупитесь в январе 2019, а летом по 28. О чём вообще спор, допустим у вас 7100$ выдадут вам 199500 грн , закупитесь вы в январе по 29 = 6879$ потеряв всего 220$. Согласитесь 3% очень небольшая цена учитывая все возможные риски. Юрикам вообще ничего не вернут. Вот где беда...
zasobin_niko написав:откупиться можно летом будет, по 29 точно летом будет..если войти на гривнодепо до лета на 6 мес
по 29 откупитесь в январе 2019, а летом по 28. О чём вообще спор, допустим у вас 7100$ выдадут вам 199500 грн , закупитесь вы в январе по 29 = 6879$ потеряв всего 220$. Согласитесь 3% очень небольшая цена учитывая все возможные риски. Юрикам вообще ничего не вернут. Вот где беда...
Есть очень слабая надежда откупа по 28.5 в январе
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer