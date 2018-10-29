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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1515151615171518

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:29

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

откупаться надо летом, когда аграрии заводят в страну валюту и идет спад валютного рынка, с июня по начало августа можно закупаться, короче все равно лучше запрыгивать в гривнодепо до лета, а там будет видно, если сидеть в гривнедепо даже 3 года подряд, то фиксишь риски вплоть до курса 40 за бакс.как не крути-сможешь выйти в 0 даже при печальном раскладе.
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:31

  zasobin_niko написав:откупаться надо летом, когда аграрии заводят в страну валюту и идет спад валютного рынка, с июня по начало августа можно закупаться, короче все равно лучше запрыгивать в гривнодепо до лета, а там будет видно, если сидеть в гривнедепо даже 3 года подряд, то фиксишь риски вплоть до курса 40 за бакс.как не крути-сможешь выйти в 0 даже при печальном раскладе.

Вы зимой 2013—14 тоже летом 14 планировали откуп ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

я понимаю к чему вы намекаете, но все же не учитывая форс-мажор, если будет плановая девальвация по 1-2 грн в год то гривнедепо окупает, а так конечно если лупанет курс до 50 то ничего не поможет.тут риски есть конечно
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:01

  Ukrainian написав:Верите что удастся откупится ниже 28.10

У меня нет планов "откупиться".
Есть планы открыть и(или)пополнить гривневые депозиты, которые под 18-19%, заканчивающиеся в мае-июле.
А летом уже смотреть, что выгоднее будет - откупаться или перевкладываться в гривне.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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