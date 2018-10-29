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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:29
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
откупаться надо летом, когда аграрии заводят в страну валюту и идет спад валютного рынка, с июня по начало августа можно закупаться, короче все равно лучше запрыгивать в гривнодепо до лета, а там будет видно, если сидеть в гривнедепо даже 3 года подряд, то фиксишь риски вплоть до курса 40 за бакс.как не крути-сможешь выйти в 0 даже при печальном раскладе.
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:31
Вы зимой 2013—14 тоже летом 14 планировали откуп ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:43
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
я понимаю к чему вы намекаете, но все же не учитывая форс-мажор, если будет плановая девальвация по 1-2 грн в год то гривнедепо окупает, а так конечно если лупанет курс до 50 то ничего не поможет.тут риски есть конечно
Додано: Чет 29 лис, 2018 16:01
У меня нет планов "откупиться".
Есть планы открыть и(или)пополнить гривневые депозиты, которые под 18-19%, заканчивающиеся в мае-июле.
А летом уже смотреть, что выгоднее будет - откупаться или перевкладываться в гривне.
Жадность и Отвага!
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