Что-нибудь по судам ВТБ новое слышно? Вроде бы у них на сегодня очередное слушание было назначено? Или этот факт уже рояля не играет? Могут снять арест с активов банка, а то возникает коллизия для ВА, она вроде бы тоже получается не может активами по решению суда распоряжаться, арест ведь на имущество банка не снят? Получается 1е на удовлетворение структуры Игоря Валерьевича?
Andreww написав:С другой стороны, если применить дисконт 73% к общим активам банка за вычетом нематериальных активов, налоговых активов и денежных средств, которых на дату ВА уже скорее всего не было, то получится что можно рассчитывать примерно на 1,883 млн. грн. (6,975 * 27%) от продажи активов. То есть, теоретически четвертая очередь может примерно рассчитывать на 940 млн. грн. (1,883 млн.грн. минус 943 млн. грн. третьей очереди которые уйдут фонду), а это больше чем текущие обязательства по 4й очереди, которые на 1 ноября составляли бы 886 млн. грн. Это при условии, что текущий администратор хотя бы не будет наглеть сильнее предыдущих в своём стремлении обогатиться, и при условии отсутствия существенных обязательств по 1й и 2й очередям, и при условии что 3.3 млрд. грн. кредитов на балансе можно будет продать с дисконтом хотя бы в 73%., но я бы особо губу не раскатывал:
36% всей задолженности приходится на две группы заемщиков. По информации источника LIGA.net в банке, речь идет прежде всего о долгах нардепа от Народного Фронта Дениса Дзензерского (группа компаний Веста). По данным издания Наші Гроші, депутат должен ВТБ около $300 млн.
А если посчитать без этих кредитов (3.3 млрд), то на 4ю очередь придется всего лишь 50 млн. грн. или 6% от задолженности Это при условии 73% также применимо и для инвестиционной недвижимости.
Правда, если недвижимость там хорошая, а судя по перечню на Лиге, объекты достаточно интересные, то дисконт на недвижимом имуществе должен быть явно меньше 73%. Поэтому, как мне кажется, при нормальных условиях что-то 4й очереди перепасть таки должно.
"В начале 2018 года банк провел дорезервирование на 3,1 млрд грн по непокрытому кредитному риску (фактически - кредиты, которые не обслуживаются), который ранее не отображался в балансе. В Нацбанке объясняют эту операцию переходом на новые правила учета МСФО 9. В итоге из общего кредитного портфеля банка в 21,710 млрд грн на момент банкротства ВТБ не обслуживались 18,404 млрд грн или 84,8%."
В банке 18 млрд НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ кредитов, а Вы применяете дисконт 73% ТОЛЬКО К ОБСЛУЖИВАЕМЫМ кредитам ! Из статьи - представитель фонда озвучил дисконт 73%, но он не конкретизировал, что он применяется ТОЛЬКО к обслуживаемым кредитам, я думаю, имелись ввиду общие активы банка. Не факт, НО после судебных тяжб с 18 млрд НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ кредитов что то перепадет, даже если купят коллектора с дисконтом 90-95% - это 1-1,8 млрд. поправьте меня если я не прав
Показатели проблемных кредитов ко всему кредитному портфеля крупнейших украинских банков.
Информация предоставлена Нацбанком по состоянию на 1 декабря 2017 года.
Возглавляют рейтинг банков с наибольшим процентом неработающих кредитов "дочка" российского ВТБ (95,3%), государственный Приватбанк (86,9%) и Укрсоцбанк (81,84%).
поездка СЕО украинского ВТБ Константина Вайсмана в Москву на переговоры с менеджментом материнской структуры не принесла результата: российский государственный ВТБ Банк отказался давать "дочке" живые деньги.