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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1517151815191520>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:56

  Stringer написав:
  dcDent написав:
  TheVoice написав:proton
Спасибо.

Что-то писать, оформлять нужно? Мы не в курсе.

Думаю в ближайшие пару дней попадем в банк, пообщаемся.
Напишу здесь.

Мы тоже как юрики попали по глупой случайности.
Отпишитесь плз по результатам похода..

случайность - это неопознанная закономерность! 8)

Мы никогда в этом банке не обслуживались, нужно было закрыть разовую операцию по контракту который обслуживал ВТБ и под нее завели ресурс, операционист гад ни слова не сказал, что может быть засада ((
dcDent
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:02

  dcDent написав:
  Stringer написав:случайность - это неопознанная закономерность! 8)

Мы никогда в этом банке не обслуживались, нужно было закрыть разовую операцию по контракту который обслуживал ВТБ и под нее завели ресурс, операционист гад ни слова не сказал, что может быть засада ((

действительно реальное кидалово
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1
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:17

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Что-нибудь по судам ВТБ новое слышно? Вроде бы у них на сегодня очередное слушание было назначено? Или этот факт уже рояля не играет? Могут снять арест с активов банка, а то возникает коллизия для ВА, она вроде бы тоже получается не может активами по решению суда распоряжаться, арест ведь на имущество банка не снят? Получается 1е на удовлетворение структуры Игоря Валерьевича?
burkov24
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:20

  lwa написав:
  Andreww написав:С другой стороны, если применить дисконт 73% к общим активам банка за вычетом нематериальных активов, налоговых активов и денежных средств, которых на дату ВА уже скорее всего не было, то получится что можно рассчитывать примерно на 1,883 млн. грн. (6,975 * 27%) от продажи активов. То есть, теоретически четвертая очередь может примерно рассчитывать на 940 млн. грн. (1,883 млн.грн. минус 943 млн. грн. третьей очереди которые уйдут фонду), а это больше чем текущие обязательства по 4й очереди, которые на 1 ноября составляли бы 886 млн. грн. Это при условии, что текущий администратор хотя бы не будет наглеть сильнее предыдущих в своём стремлении обогатиться, и при условии отсутствия существенных обязательств по 1й и 2й очередям, и при условии что 3.3 млрд. грн. кредитов на балансе можно будет продать с дисконтом хотя бы в 73%., но я бы особо губу не раскатывал:

36% всей задолженности приходится на две группы заемщиков. По информации источника LIGA.net в банке, речь идет прежде всего о долгах нардепа от Народного Фронта Дениса Дзензерского (группа компаний Веста). По данным издания Наші Гроші, депутат должен ВТБ около $300 млн.


А если посчитать без этих кредитов (3.3 млрд), то на 4ю очередь придется всего лишь 50 млн. грн. или 6% от задолженности :cry: Это при условии 73% также применимо и для инвестиционной недвижимости.

Правда, если недвижимость там хорошая, а судя по перечню на Лиге, объекты достаточно интересные, то дисконт на недвижимом имуществе должен быть явно меньше 73%. Поэтому, как мне кажется, при нормальных условиях что-то 4й очереди перепасть таки должно.


"В начале 2018 года банк провел дорезервирование на 3,1 млрд грн по непокрытому кредитному риску (фактически - кредиты, которые не обслуживаются), который ранее не отображался в балансе. В Нацбанке объясняют эту операцию переходом на новые правила учета МСФО 9. В итоге из общего кредитного портфеля банка в 21,710 млрд грн на момент банкротства ВТБ не обслуживались 18,404 млрд грн или 84,8%."

В банке 18 млрд НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ кредитов, а Вы применяете дисконт 73% ТОЛЬКО К ОБСЛУЖИВАЕМЫМ кредитам ! Из статьи - представитель фонда озвучил дисконт 73%, но он не конкретизировал, что он применяется ТОЛЬКО к обслуживаемым кредитам, я думаю, имелись ввиду общие активы банка. Не факт, НО после судебных тяжб с 18 млрд НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ кредитов что то перепадет, даже если купят коллектора с дисконтом 90-95% - это 1-1,8 млрд.
поправьте меня если я не прав


Показатели проблемных кредитов ко всему кредитному портфеля крупнейших украинских банков.

Информация предоставлена ​​Нацбанком по состоянию на 1 декабря 2017 года.

Возглавляют рейтинг банков с наибольшим процентом неработающих кредитов "дочка" российского ВТБ (95,3%), государственный Приватбанк (86,9%) и Укрсоцбанк (81,84%).

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/01/29/633494/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:22

burkov24

ва означает смену собственника, новый иск и т.д.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:23

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ну что то ВТБ молчит,может такой сценарий-типа суд снимает арест активов и акций, а потом ВТБ подает иск в суд на НБУ, что признали зря неплатежеспособным.
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:27

  zasobin_niko написав:ну что то ВТБ молчит,может такой сценарий-типа суд снимает арест активов и акций, а потом ВТБ подает иск в суд на НБУ, что признали зря неплатежеспособным.


К сожалению, обратной дороги нет, подавали не раз на НБУ и выигрывали суды, да вот только нет процедуры отмены признания банка неплатежеспособным :(
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:28

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://finance.liga.net/bank/novosti/g ... me-djedaya думаю Костин вообще рехнулся поэтому он живет в другом пространстве, дочка ВТБ ему плевать)))
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:29

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

они вообще в раше там марсиане я так понял

https://finance.liga.net/bank/novosti/v ... -v-ukraine

поездка СЕО украинского ВТБ Константина Вайсмана в Москву на переговоры с менеджментом материнской структуры не принесла результата: российский государственный ВТБ Банк отказался давать "дочке" живые деньги.

https://finance.liga.net/bank/article/r ... a-vtb-bank
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:30

  zasobin_niko написав:ну что то ВТБ молчит,может такой сценарий-типа суд снимает арест активов и акций, а потом ВТБ подает иск в суд на НБУ, что признали зря неплатежеспособным.


У банка уже другой собственник. Сначала в суде нужно доказать что действия фонда неправомерны. Подобных попыток было много, но успешных не припомню.
vitaliian
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