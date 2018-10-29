burkov24 написав:Что-нибудь по судам ВТБ новое слышно? Вроде бы у них на сегодня очередное слушание было назначено? Или этот факт уже рояля не играет? Могут снять арест с активов банка, а то возникает коллизия для ВА, она вроде бы тоже получается не может активами по решению суда распоряжаться, арест ведь на имущество банка не снят? Получается 1е на удовлетворение структуры Игоря Валерьевича?
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Стаття 36. Наслідки запровадження тимчасової адміністрації, п. 5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:
1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
2) примусове стягнення майна (у тому числі коштів) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (у тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (у тому числі на кошти) банку, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення щодо банку);
{Пункт 2 частини п'ятої статті 36 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 }.....
Так что идет этот Игорь Валерьевич далеко лесом.....нихрена от ВТБ он уже не получит, а банк погубил Да, слабеньким был, но мог еще какое то время пожить....