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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:34
burkov24 написав:
Что-нибудь по судам ВТБ новое слышно? Вроде бы у них на сегодня очередное слушание было назначено? Или этот факт уже рояля не играет? Могут снять арест с активов банка, а то возникает коллизия для ВА, она вроде бы тоже получается не может активами по решению суда распоряжаться, арест ведь на имущество банка не снят? Получается 1е на удовлетворение структуры Игоря Валерьевича?
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Стаття 36. Наслідки запровадження тимчасової адміністрації, п. 5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:
1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
2) примусове стягнення майна (у тому числі коштів) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (у тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (у тому числі на кошти) банку, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення щодо банку);
{Пункт 2 частини п'ятої статті 36 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 }.....
Так что идет этот Игорь Валерьевич далеко лесом.....нихрена от ВТБ он уже не получит, а банк погубил
Да, слабеньким был, но мог еще какое то время пожить....
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:40
короче получается и не себе,ни людям...а фонд будет дерибанить недвигу
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zasobin_niko
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:50
vitaliian
я про кислое, а вы про горячее.... Да кредиты не оплачиваются/не работают, НО они есть, значит их можно продать, вопрос цены ! По этим кредитам не платят ВТБ (кто то возможно по политическим убеждениям, кто то из зоны АТО), а когда собственником кредита становится государство или коллектор с "паяльником" это уже другое дело ! В любом случае эти кредиты имеею свою цену.
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lwa
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:52
zasobin_niko написав:
короче получается и не себе,ни людям...а фонд будет дерибанить недвигу
Коломойский агент кремля.....
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:56
lwa написав:vitaliian
я про кислое, а вы про горячее.... Да кредиты не оплачиваются/не работают, НО они есть, значит их можно продать, вопрос цены ! По этим кредитам не платят ВТБ (кто то возможно по политическим убеждениям, кто то из зоны АТО), а когда собственником кредита становится государство или коллектор с "паяльником" это уже другое дело ! В любом случае эти кредиты имеею свою цену.
Вы думаете ВТБ была такая слабенькая структурка что не могла выбить кредиты, а тут всесильный фонд бац пришёл и разобрался?
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vitaliian
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:58
смотрю как сдувается черный рынок по баксу в Киеве, еще пару дней паника была и по 29.50 продавали, а сейчас по 28.35 наливают баксы в Киеве валом
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zasobin_niko
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:59
zasobin_niko написав:
короче получается и не себе,ни людям...а фонд будет дерибанить недвигу
Ага, именно беня, а не джедай
раньше говорили, что беня линию фронта остановил, теперь, что и росбанки разорил...
Вот так с непростого барыги делаются герои украины
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:06
vitaliian написав: lwa написав:vitaliian
я про кислое, а вы про горячее.... Да кредиты не оплачиваются/не работают, НО они есть, значит их можно продать, вопрос цены ! По этим кредитам не платят ВТБ (кто то возможно по политическим убеждениям, кто то из зоны АТО), а когда собственником кредита становится государство или коллектор с "паяльником" это уже другое дело ! В любом случае эти кредиты имеею свою цену.
Вы думаете ВТБ была такая слабенькая структурка что не могла выбить кредиты, а тут всесильный фонд бац пришёл и разобрался?
выбивание связано с судами, одно дело судиться с втб, другое с государством в "государственных" судах. В любом случае коллекторы нас рассудят )))) даже в зоне АТО......
Даже Чичиков мертвые души покупал, а тут 18 млрд.....
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lwa
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:41
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zasobin_niko
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:08
zasobin_niko написав:
смотрю как сдувается черный рынок по баксу в Киеве, еще пару дней паника была и по 29.50 продавали, а сейчас по 28.35 наливают баксы в Киеве валом
Будем надеяться что в январе можно будет купить по 28.1 а то и ниже
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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