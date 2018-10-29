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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:34

  burkov24 написав:Что-нибудь по судам ВТБ новое слышно? Вроде бы у них на сегодня очередное слушание было назначено? Или этот факт уже рояля не играет? Могут снять арест с активов банка, а то возникает коллизия для ВА, она вроде бы тоже получается не может активами по решению суда распоряжаться, арест ведь на имущество банка не снят? Получается 1е на удовлетворение структуры Игоря Валерьевича?


ЗАКОН УКРАЇНИ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Стаття 36. Наслідки запровадження тимчасової адміністрації, п. 5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:
1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
2) примусове стягнення майна (у тому числі коштів) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (у тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (у тому числі на кошти) банку, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення щодо банку);
{Пункт 2 частини п'ятої статті 36 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 }.....

Так что идет этот Игорь Валерьевич далеко лесом.....нихрена от ВТБ он уже не получит, а банк погубил :( Да, слабеньким был, но мог еще какое то время пожить....
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:40

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

короче получается и не себе,ни людям...а фонд будет дерибанить недвигу
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:50

vitaliian
я про кислое, а вы про горячее.... Да кредиты не оплачиваются/не работают, НО они есть, значит их можно продать, вопрос цены ! По этим кредитам не платят ВТБ (кто то возможно по политическим убеждениям, кто то из зоны АТО), а когда собственником кредита становится государство или коллектор с "паяльником" это уже другое дело ! В любом случае эти кредиты имеею свою цену.
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:52

  zasobin_niko написав:короче получается и не себе,ни людям...а фонд будет дерибанить недвигу

Коломойский агент кремля..... :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:56

  lwa написав:vitaliian
я про кислое, а вы про горячее.... Да кредиты не оплачиваются/не работают, НО они есть, значит их можно продать, вопрос цены ! По этим кредитам не платят ВТБ (кто то возможно по политическим убеждениям, кто то из зоны АТО), а когда собственником кредита становится государство или коллектор с "паяльником" это уже другое дело ! В любом случае эти кредиты имеею свою цену.


Вы думаете ВТБ была такая слабенькая структурка что не могла выбить кредиты, а тут всесильный фонд бац пришёл и разобрался?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

смотрю как сдувается черный рынок по баксу в Киеве, еще пару дней паника была и по 29.50 продавали, а сейчас по 28.35 наливают баксы в Киеве валом
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:59

  zasobin_niko написав:короче получается и не себе,ни людям...а фонд будет дерибанить недвигу

Ага, именно беня, а не джедай :mrgreen: раньше говорили, что беня линию фронта остановил, теперь, что и росбанки разорил...
Вот так с непростого барыги делаются герои украины :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:06

  vitaliian написав:
  lwa написав:vitaliian
я про кислое, а вы про горячее.... Да кредиты не оплачиваются/не работают, НО они есть, значит их можно продать, вопрос цены ! По этим кредитам не платят ВТБ (кто то возможно по политическим убеждениям, кто то из зоны АТО), а когда собственником кредита становится государство или коллектор с "паяльником" это уже другое дело ! В любом случае эти кредиты имеею свою цену.


Вы думаете ВТБ была такая слабенькая структурка что не могла выбить кредиты, а тут всесильный фонд бац пришёл и разобрался?

выбивание связано с судами, одно дело судиться с втб, другое с государством в "государственных" судах. В любом случае коллекторы нас рассудят )))) даже в зоне АТО......

Даже Чичиков мертвые души покупал, а тут 18 млрд.....
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:41

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://korrespondent.net/business/comp ... ollary-smy
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:08

  zasobin_niko написав:смотрю как сдувается черный рынок по баксу в Киеве, еще пару дней паника была и по 29.50 продавали, а сейчас по 28.35 наливают баксы в Киеве валом

Будем надеяться что в январе можно будет купить по 28.1 а то и ниже
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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