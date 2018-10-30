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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1518151915201521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:04

  AlexSV написав:
  burkov24 написав:Что-нибудь по судам ВТБ новое слышно? Вроде бы у них на сегодня очередное слушание было назначено? Или этот факт уже рояля не играет? Могут снять арест с активов банка, а то возникает коллизия для ВА, она вроде бы тоже получается не может активами по решению суда распоряжаться, арест ведь на имущество банка не снят? Получается 1е на удовлетворение структуры Игоря Валерьевича?


ЗАКОН УКРАЇНИ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Стаття 36. Наслідки запровадження тимчасової адміністрації, п. 5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:
1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
2) примусове стягнення майна (у тому числі коштів) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (у тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (у тому числі на кошти) банку, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення щодо банку);
{Пункт 2 частини п'ятої статті 36 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 }.....

Так что идет этот Игорь Валерьевич далеко лесом.....нихрена от ВТБ он уже не получит, а банк погубил :( Да, слабеньким был, но мог еще какое то время пожить....


Не банк погубил, а 60 тыс. своим согражданам сделал проблемы, а еще двум тысячам горе. Вы ж посмотрите, Ощадбанк заявил, что по тупо АНАЛОГИЧНОМУ иску будет сбивать деньги ЗА РУБЕЖОМ с РФ. Значит, это незаконно. Надо было просто сделать гадость.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:54

Что думаете, Тигипыч подберет этого страдальца?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:57

  Вкладчик1234 написав:Что думаете, Тигипыч подберет этого страдальца?


Никто не возьмет. Петро пасть порвет. Тут надо умертвить.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:03

  Ukrainian написав:
  zasobin_niko написав:смотрю как сдувается черный рынок по баксу в Киеве, еще пару дней паника была и по 29.50 продавали, а сейчас по 28.35 наливают баксы в Киеве валом

Будем надеяться что в январе можно будет купить по 28.1 а то и ниже

а чем вызван такой оптимизм?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:10

  Тракторист написав:
  Ukrainian написав:
  zasobin_niko написав:смотрю как сдувается черный рынок по баксу в Киеве, еще пару дней паника была и по 29.50 продавали, а сейчас по 28.35 наливают баксы в Киеве валом

Будем надеяться что в январе можно будет купить по 28.1 а то и ниже

а чем вызван такой оптимизм?...

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Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:27

  rsq написав:
  Вкладчик1234 написав:Что думаете, Тигипыч подберет этого страдальца?


Никто не возьмет. Петро пасть порвет. Тут надо умертвить.

кого ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:53

  lwa написав:
  rsq написав:
  Вкладчик1234 написав:Что думаете, Тигипыч подберет этого страдальца?


Никто не возьмет. Петро пасть порвет. Тут надо умертвить.

кого ?


В период этих 30-ти дней ВА теоретически кто-то может взять обязательства и активы по банку, то есть купить банк у Фонда целиком. Я предположил, что вероятность этого ничтожно мала.
rsq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 06:51

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Так для сравнения: в 2014 Игорю Валерьевичу без проблем позволили продать МосКомПриватБанк.
burkov24
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 08:31

  zasobin_niko написав:там есть пункт про филии иностр банка и про арест счетов. как это понимать?если суд типа арестовал акции и активы ВТБ

Никак, к вкладчикам 200- не относится.
ol_zy
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