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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:28
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:30
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:32
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а если сама же группа экс привата захочет забрать себе ВТБ и создать новый банк?
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:32
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:33
Я думаю в декабре будет существенно ниже 28.1 ,особенно в конце месяца...Затем в конце марте...Можно поспорить.
Не ясно,чем вызван Ваш пессимизм. Январь-февраль тяжелые месяцы для гривны.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:36
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
...интересная ситуация...
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