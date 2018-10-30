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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:28
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zasobin_niko
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:30
rsq написав:
В период этих 30-ти дней ВА теоретически кто-то может взять обязательства и активы по банку, то есть купить банк у Фонда целиком. Я предположил, что вероятность этого ничтожно мала.
А почему мала? Единственное серьезное препятствие - это возможные иски от бывших собственников Привата...
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laa1999
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:32
а если сама же группа экс привата захочет забрать себе ВТБ и создать новый банк?
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zasobin_niko
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:32
zasobin_niko написав:
https://minfin.com.ua/2018/11/30/35819058/
должность у него такая, шоб такое говорить.
от туда всегда все так говорят
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19yuriy91
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:33
Тракторист написав: Ukrainian написав: zasobin_niko написав:
смотрю как сдувается черный рынок по баксу в Киеве, еще пару дней паника была и по 29.50 продавали, а сейчас по 28.35 наливают баксы в Киеве валом
Будем надеяться что в январе можно будет купить по 28.1 а то и ниже
а чем вызван такой оптимизм?...
Я думаю в декабре будет существенно ниже 28.1 ,особенно в конце месяца...Затем в конце марте...Можно поспорить.
Не ясно,чем вызван Ваш пессимизм. Январь-февраль тяжелые месяцы для гривны.
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laa1999
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:36
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abc111
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