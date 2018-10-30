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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1519152015211522

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:28

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://minfin.com.ua/2018/11/30/35819058/
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:30

  rsq написав:
В период этих 30-ти дней ВА теоретически кто-то может взять обязательства и активы по банку, то есть купить банк у Фонда целиком. Я предположил, что вероятность этого ничтожно мала.

А почему мала? Единственное серьезное препятствие - это возможные иски от бывших собственников Привата...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:32

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а если сама же группа экс привата захочет забрать себе ВТБ и создать новый банк?
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:32

  zasobin_niko написав:https://minfin.com.ua/2018/11/30/35819058/

должность у него такая, шоб такое говорить.
от туда всегда все так говорят
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:33

  Тракторист написав:
  Ukrainian написав:
  zasobin_niko написав:смотрю как сдувается черный рынок по баксу в Киеве, еще пару дней паника была и по 29.50 продавали, а сейчас по 28.35 наливают баксы в Киеве валом

Будем надеяться что в январе можно будет купить по 28.1 а то и ниже

а чем вызван такой оптимизм?...

Я думаю в декабре будет существенно ниже 28.1 ,особенно в конце месяца...Затем в конце марте...Можно поспорить.
Не ясно,чем вызван Ваш пессимизм. Январь-февраль тяжелые месяцы для гривны.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:36

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... vs-3866525

...интересная ситуация...
abc111
 
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