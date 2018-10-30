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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:28
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:30
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:32
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а если сама же группа экс привата захочет забрать себе ВТБ и создать новый банк?
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:32
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:33
Я думаю в декабре будет существенно ниже 28.1 ,особенно в конце месяца...Затем в конце марте...Можно поспорить.
Не ясно,чем вызван Ваш пессимизм. Январь-февраль тяжелые месяцы для гривны.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:57
У АТ «ВТБ БАНК» ЗАПРОВАДЖЕНО ТИМЧАСОВУ АДМІНІСТРАЦІЮ
Розпочато процедуру виведення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 28 листопада 2018 року до 27 грудня 2018 року (включно).
Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора АТ «ВТБ БАНК», визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), зокрема, статтями 37-39 Закону, строком на один місяць з 28 листопада 2018 року до 27 грудня 2018 року (включно) призначено начальника відділу аналізу фінансового стану банків департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Заболотну Юлію Юріївну.
Реквізити АТ «ВТБ БАНК»: код банку (МФО) 321767; ідентифікаційний код юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14359319; місцезнаходження: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26.
Про час та порядок виплат вкладникам АТ «ВТБ БАНК» буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб —
Довідкова інформація за номерами:
«Гаряча лінія» Фонду: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
АТ «ВТБ БАНК»: 0 (800) 50-77-60, + 380 (44) 499-88-88.
Тимчасову адміністрацію у АТ «ВТБ БАНК» запроваджено на підставі рішення Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року №796-рш/БТ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27 листопада 2018 року № 3180 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:36
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
...интересная ситуация...
Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:22
это не пессимизм, а здравый анализ за последние 20 лет... в стране где умирает экономика не стоит ожидать укрепления национальной валюты...
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:37
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
На гарячей линии ВТБ сказали, что сейчас работает ВА и курс по валютным депо будет на момент ликвидации банка, а пока банк никто не ликвидировал.Ведут стратегии и переговоры в течении 20 дней, возможно банк кто то заберет или будет переходной банк.А в фонде сказали, что курс фиксируется на 28.11. И кому верить? По ответам ВТБ я так понял, что еще не факт что банк ликвидируют.Это на кол центре ВТБ кривая инфа или я чего то не понимаю???Кому верить, Фонду или кол центру ВТБ?Кто то ходил в отделение банка?
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