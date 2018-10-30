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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:51
laa1999 написав: rsq написав:
В период этих 30-ти дней ВА теоретически кто-то может взять обязательства и активы по банку, то есть купить банк у Фонда целиком. Я предположил, что вероятность этого ничтожно мала.
А почему мала? Единственное серьезное препятствие - это возможные иски от бывших собственников Привата...
А при чём здесь Приват, если банк продадут частному инвестору? Там уже не будет российского гос. капитала, какие основания у Коломойского чего-то требовать?
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:58
zasobin_niko написав:
На гарячей линии ВТБ сказали, что сейчас работает ВА и курс по валютным депо будет на момент ликвидации банка, а пока банк никто не ликвидировал.Ведут стратегии и переговоры в течении 20 дней, возможно банк кто то заберет или будет переходной банк.А в фонде сказали, что курс фиксируется на 28.11. И кому верить? По ответам ВТБ я так понял, что еще не факт что банк ликвидируют.Это на кол центре ВТБ кривая инфа или я чего то не понимаю???Кому верить, Фонду или кол центру ВТБ?Кто то ходил в отделение банка?
..в банк зашла КУЧА кураторов от фонда, управленцев верхнего звена отстранили, шерстят документацию и проч., в отделениях все на местах...
Если решатся на ликвидацию, Возможно, не факт,отделениям разрешат принимать документы кредиторов и проч.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:01
zasobin_niko написав:На гарячей линии ВТБ сказали
, что сейчас работает ВА и курс по валютным депо будет на момент ликвидации банка, а пока банк никто не ликвидировал.Ведут стратегии и переговоры в течении 20 дней, возможно банк кто то заберет или будет переходной банк.А в фонде сказали, что курс фиксируется на 28.11. И кому верить? По ответам ВТБ я так понял, что еще не факт что банк ликвидируют.Это на кол центре ВТБ кривая инфа или я чего то не понимаю???Кому верить, Фонду или кол центру ВТБ?Кто то ходил в отделение банка?
из серии "на заборе написано"
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:02
zasobin_niko написав:
Кому верить, Фонду или кол центру ВТБ?
в законе чётко написано ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛАДІВ, ЗАЛУЧЕНИХ БАНКОМ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ВІДБУВАЄТЬСЯ У ГРИВНІ ЗА ОФІЦІЙНИМ КУРСОМ НБУ НА ДЕНЬ ПОЧАТКУ ПРОЦЕДУРИ ВИВЕДЕННЯ БАНКУ З РИНКУ.
процедура начата 28.11.2018Розпочато процедуру виведення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 28 листопада 2018 року до 27 грудня 2018 року (включно).
Если банк кто-то купит на условиях возврата всех депозитов (что крайне маловероятно) тогда могут быть варианты, кстати не всегда хорошие. Надра после продажи отдавала депозиты по кусочку очень долго.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:03
Введення тимчасової адміністрації не означає ліквідації банку. Початком процедури ліквідації банку вважається відкликання банківської ліцензії. На даний час ПАТ ВТБ Банк володіє банківською ліцензією.
Дійсно, після введення тимчасової адміністрації Фонд проводить конкурс з пошуку потенційного інвестора.
Вклади що обліковуються у іноземній валюті виплачуються за офіційним курсом НБУ на дату початку виведення банку з ринку тобто, дату прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про введення тимчасової адміністрації (28.11.2018).
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:13
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:27
Тракторист написав: laa1999 написав:
Не ясно,чем вызван Ваш пессимизм. Январь-февраль тяжелые месяцы для гривны.
это не пессимизм, а здравый анализ за последние 20 лет... в стране где умирает экономика не стоит ожидать укрепления национальной валюты...
В Украине рекордный урожай зерновых, на металл правда начала падать цена, но пока меньше, чем на энергоносители. Почему экономика умирает? ИТ растет. Вы все о индустриализации говорите, но доля промышленности во всем мире падает, правда не так сильно ,как у нас, но везде...Ксати в РФ сельское хозяйство в прошлом году превысило поставки вооружений, в этом году у них правда неурожай. Хотя - ясно -против поставок газа и нефти у них- это мелочь.
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