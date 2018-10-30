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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1522152315241525>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:01

zasobin_niko

Риски другие, некорректно сравнивать экономику до войны и потери территорий и после. Всё равно что сравнивать сколько зарабатывал человек до того и после того, как стал инвалидом. Девальвация 2014, потеря территорий, падение 100 банков всё это сделало Украину непривлекательной для инвестиционного капитала. Привлекаем в основном только короткие займы под гос.гарантии. Доверие инвесторов к нам ноль.

Ибо за 4 года у них чистыми 60% дохода по грн, где заложены риски до 35 грн за бакс.


Награда найдёт своего героя. Никто вам на халяву 18% не даст, у такой высокой ставки есть причина - инфляция. Пока растет экспорт, можно удерживать курс в пределах коридора 27,5-29 грн при инфляции около 15% в год. И даже пополнять закрома валютой. Как только экспорт просядет, курс моментально догонит инфляцию этих лет.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:35

Бизнес ВТБ в Лондоне пошел ко дну

Группа ВТБ, находящаяся под санкциями США с 2014 года, планирует еще сильнее сократить штат своего лондонского подразделения, сообщил в интервью Bloomberg первый заместитель председателя правления банка Юрий Соловьев.
По его словам, проблемы компании усугубляют опасения по поводу Brexit.

VTB Capital Plc планирует к концу следующего года сократить штат до 140 сотрудников с более чем 500 на пике перед введением санкций, а капитал с нынешних 1,4 млрд долларов урезать примерно в 4 раза.
"Мы сокращаем людей, баланс, выводим оттуда капитал, но присутствие в любом случае закрывать не хотим", - сказал Соловьев в интервью на форуме "Россия зовет!" в Москве. Одна из причин - неопределенность, связанная с выходом Великобритании из Евросоюза, отметил он.
Банк переводит активы в Россию и во Франкфурт, отметил Соловьев.

Штат ВТБ в Лондоне насчитывал примерно 250 человек еще в мае, когда председатель правления Андрей Костин объявил о планах сократить треть сотрудников, поскольку санкции осложнили ведение бизнеса.
ВТБ отказался от кредитного бизнеса в Лондоне, не сумев наладить привлечение местного фондирования, сказал Соловьев.
По его словам, банк продолжит осуществлять операции в области инфраструктурного финансирования, слияний и поглощений, продаж инструментов с фиксированной доходностью и акций, синдикатов.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/biznes-vtb-v-londone-poshel-ko-dnu-1027770643
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:57

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Вчерашняя вечерняя практика liberté d'expression в очередной раз доказала, нельзя использовать кухонную утварь для чего-то иного нежели варки борща или холодца, не стоит использовать ее и для просвещения.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:01

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://korrespondent.net/business/fina ... ria-mynfyn для гривны плюс укрепление в карму
zasobin_niko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:07

  zasobin_niko написав:https://korrespondent.net/business/financial/4038592-transh-es-postupyt-v-hosbuidzhet-v-seredyne-dekabria-mynfyn для гривны плюс укрепление в карму

Лучше б они с бензоколонкой перестали торговать тогда б москвия сдохла и это был бы самый большой плюс для укрепления гривны
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:01

  Тракторист написав:
  laa1999 написав:Не ясно,чем вызван Ваш пессимизм. Январь-февраль тяжелые месяцы для гривны.

это не пессимизм, а здравый анализ за последние 20 лет... в стране где умирает экономика не стоит ожидать укрепления национальной валюты...

Вы забили фактор заробитчан
Их валюты с лихвой хватает компенсировать потери
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:12

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Западная Украина, а точнее Львов живет вообще в другой реальности, лично видел как стоят толпы людей сдавать валюту,особенно евро,такого количества обменников во Львове даже в Киеве нет, на каждом углу через 10 метров обменник на обменнике, я был удивлен.Поэтому Львову как столице западной Украины плевать на всякие ВП и т.д.Они себе ездят и дальше на заработки и прекрасно себя ощущают на еврики.Поэтому приток валюты постоянно идет от заробитчан и это факт.

Благодаря безвизу украинцы чаще стали ездить в Польшу в поисках лучших заработков. Конечно, нелегально, ведь безвизовый режим не дает права на работу. Еще один фактор – санкции на переводы из России и падение курса рубля. И все же примерно два миллиона украинцев работают в РФ, каждый пятый из них – нелегально.

5,4 миллиарда долларов — такую сумму перечислили украинские гастарбайтеры в Украину. А это пятая часть (20%) доходов государственного бюджета.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:16

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Зображення
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:23

  ruvex написав:Зображення

Переходят на новый процессинг? :)
Ох уж эти "технические причины"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:28

  Ukrainian написав:
  Тракторист написав:
  laa1999 написав:Не ясно,чем вызван Ваш пессимизм. Январь-февраль тяжелые месяцы для гривны.

это не пессимизм, а здравый анализ за последние 20 лет... в стране где умирает экономика не стоит ожидать укрепления национальной валюты...

Вы забили фактор заробитчан
Их валюты с лихвой хватает компенсировать потери


где была валюта заробитчан в период девальвации с 8 до 24 грн?
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