Риски другие, некорректно сравнивать экономику до войны и потери территорий и после. Всё равно что сравнивать сколько зарабатывал человек до того и после того, как стал инвалидом. Девальвация 2014, потеря территорий, падение 100 банков всё это сделало Украину непривлекательной для инвестиционного капитала. Привлекаем в основном только короткие займы под гос.гарантии. Доверие инвесторов к нам ноль.
Ибо за 4 года у них чистыми 60% дохода по грн, где заложены риски до 35 грн за бакс.
Награда найдёт своего героя. Никто вам на халяву 18% не даст, у такой высокой ставки есть причина - инфляция. Пока растет экспорт, можно удерживать курс в пределах коридора 27,5-29 грн при инфляции около 15% в год. И даже пополнять закрома валютой. Как только экспорт просядет, курс моментально догонит инфляцию этих лет.
Группа ВТБ, находящаяся под санкциями США с 2014 года, планирует еще сильнее сократить штат своего лондонского подразделения, сообщил в интервью Bloomberg первый заместитель председателя правления банка Юрий Соловьев. По его словам, проблемы компании усугубляют опасения по поводу Brexit.
VTB Capital Plc планирует к концу следующего года сократить штат до 140 сотрудников с более чем 500 на пике перед введением санкций, а капитал с нынешних 1,4 млрд долларов урезать примерно в 4 раза. "Мы сокращаем людей, баланс, выводим оттуда капитал, но присутствие в любом случае закрывать не хотим", - сказал Соловьев в интервью на форуме "Россия зовет!" в Москве. Одна из причин - неопределенность, связанная с выходом Великобритании из Евросоюза, отметил он. Банк переводит активы в Россию и во Франкфурт, отметил Соловьев.
Штат ВТБ в Лондоне насчитывал примерно 250 человек еще в мае, когда председатель правления Андрей Костин объявил о планах сократить треть сотрудников, поскольку санкции осложнили ведение бизнеса. ВТБ отказался от кредитного бизнеса в Лондоне, не сумев наладить привлечение местного фондирования, сказал Соловьев. По его словам, банк продолжит осуществлять операции в области инфраструктурного финансирования, слияний и поглощений, продаж инструментов с фиксированной доходностью и акций, синдикатов.
Вчерашняя вечерняя практика liberté d'expression в очередной раз доказала, нельзя использовать кухонную утварь для чего-то иного нежели варки борща или холодца, не стоит использовать ее и для просвещения.
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Западная Украина, а точнее Львов живет вообще в другой реальности, лично видел как стоят толпы людей сдавать валюту,особенно евро,такого количества обменников во Львове даже в Киеве нет, на каждом углу через 10 метров обменник на обменнике, я был удивлен.Поэтому Львову как столице западной Украины плевать на всякие ВП и т.д.Они себе ездят и дальше на заработки и прекрасно себя ощущают на еврики.Поэтому приток валюты постоянно идет от заробитчан и это факт.
Благодаря безвизу украинцы чаще стали ездить в Польшу в поисках лучших заработков. Конечно, нелегально, ведь безвизовый режим не дает права на работу. Еще один фактор – санкции на переводы из России и падение курса рубля. И все же примерно два миллиона украинцев работают в РФ, каждый пятый из них – нелегально.
5,4 миллиарда долларов — такую сумму перечислили украинские гастарбайтеры в Украину. А это пятая часть (20%) доходов государственного бюджета.
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