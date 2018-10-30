Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:57

Вчерашняя вечерняя практика liberté d'expression в очередной раз доказала, нельзя использовать кухонную утварь для чего-то иного нежели варки борща или холодца, не стоит использовать ее и для просвещения.