Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:02

zasobin_niko написав: судя по тому как спекулянты-барыги раскачали штучно панику и курс пару дней назад на фоне ВП и путин нападет до 29,50-впарив лохам бакс по 29.50 и как быстро ЧР сдулся сейчас до 28.15, продают зеленый в Киеве по 28.20 на ура,опой жуй валюты валом. Следует вывод-никто уже не ведется на такие штучные загоны в бакс на оленя, и быстро все потом уходит на свои круга.Очевидно огромная маржа в 60-80 коп просто выдает коварные планы барыг спекулянтов.Похвально для НБУ-что в этом загоне не принимал участие как это при говнаревой -..учке было. судя по тому как спекулянты-барыги раскачали штучно панику и курс пару дней назад на фоне ВП и путин нападет до 29,50-впарив лохам бакс по 29.50 и как быстро ЧР сдулся сейчас до 28.15, продают зеленый в Киеве по 28.20 на ура,опой жуй валюты валом. Следует вывод-никто уже не ведется на такие штучные загоны в бакс на оленя, и быстро все потом уходит на свои круга.Очевидно огромная маржа в 60-80 коп просто выдает коварные планы барыг спекулянтов.Похвально для НБУ-что в этом загоне не принимал участие как это при говнаревой -..учке было.

Чем меньше оленей будут вестись на такие волны и чем больше спекулянтов с улицы будут кататься на таких волнах, тем меньше будет охота качать. Мой товарищ заработал, не напрягаясь на этой волне 385 долларов, причем сдавал и покупал в одной и той же обменке. То есть он эти 385 долларов у обменки выиграл. Если бы все делали так, то обменки сами бы не захотели качать, а работали бы спокойно на спреде при стабильном курсе. Но, пока качают, это значит, что олени не перевелись (и вряд ли переведутся).Стоп! А причем тут ВТБ? Что там слышно? Когда нам уже гривню нальют и по какому курсу?