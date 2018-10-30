Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:15

dcDent написав: vitaliian написав: где была валюта заробитчан в период девальвации с 8 до 24 грн? где была валюта заробитчан в период девальвации с 8 до 24 грн?

Если бы не было валюты заробитчан все эти годы - курс был бы не 24.. Если бы не было валюты заробитчан все эти годы - курс был бы не 24..

Вроде фин форум а приходится азы объяснят

У 2019 році перекази заробітчан становитимуть більше 12 мільярдів — НБУ

То есть благодаря безвизу и заробитчанам резкого девала больше не будет? Даже если цены на металл упадут в 2 раза и у правительства не будет достаточно валюты отдать ОВГЗ и другие долги? Ну да заробитчане скинутся и помогут.За объяснение спасибо. Могу перечислить десяток рисков для гривны на которые заробитчане системно влиять не могут. Один из которых инфляция. Стабильный курс при инфляции 15% рано или поздно заканчивался резкой и стремительной девальвацией.Цифра 12 ярдов в год от заробитчан вызывают такую же улыбку, как 80 ярдов в кубышках у населения, которой часто бравировали аналитеги эпохи Януковича, а сейчас как-то о них подзабыли.Кому то выгодно сочинять, про "12 ярдов валюты в 2019 году" мол "храните деньги в гривне, ставки выше, валюты полно, курс стабилен". Верить или нет - личное дело каждого.Если бы у населения было столько валюты, давно бы придумали валютные "ОВГЗ для пересичных" с низким входом и без грабительских комиссий. И вообще люди жили бы по другому.