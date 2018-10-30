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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:37
zasobin_niko написав:
Западная Украина, а точнее Львов живет вообще в другой реальности, лично видел как стоят толпы людей сдавать валюту,особенно евро,такого количества обменников во Львове даже в Киеве нет, на каждом углу через 10 метров обменник на обменнике, я был удивлен.Поэтому Львову как столице западной Украины плевать на всякие ВП и т.д.Они себе ездят и дальше на заработки и прекрасно себя ощущают на еврики.Поэтому приток валюты постоянно идет от заробитчан и это факт.
Благодаря безвизу украинцы чаще стали ездить в Польшу в поисках лучших заработков. Конечно, нелегально, ведь безвизовый режим не дает права на работу. Еще один фактор – санкции на переводы из России и падение курса рубля. И все же примерно два миллиона украинцев работают в РФ, каждый пятый из них – нелегально.
5,4 миллиарда долларов — такую сумму перечислили украинские гастарбайтеры в Украину. А это пятая часть (20%) доходов государственного бюджета.
Умные только перечисляют на "поесть-попить" и не ездят, а живут постоянно там, при просрочке меняя фамилию и паспорт здесь.
И да, многим фиолетово, что здесь творится.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:43
после майдана скачущих "панду геть" и пизвиза количество украинцев (преимущественно западной неньки) увеличилось в 3-5 раз сваливших на заработки за пределы Украины + частично заразив "синдромом заробитчанства" другие части Украины
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:49
vitaliian написав:
где была валюта заробитчан в период девальвации с 8 до 24 грн?
Тогда не было безвизового режима а те заробитчане которые были временно перестали переводить валюту до выяснение (деньги любят тишину)
Вроде фин форум а приходится азы объяснят
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:52
zasobin_niko написав:
Западная Украина, а точнее Львов живет вообще в другой реальности, лично видел как стоят толпы людей сдавать валюту,особенно евро,такого количества обменников во Львове даже в Киеве нет, на каждом углу через 10 метров обменник на обменнике, я был удивлен.Поэтому Львову как столице западной Украины плевать на всякие ВП и т.д.Они себе ездят и дальше на заработки и прекрасно себя ощущают на еврики.Поэтому приток валюты постоянно идет от заробитчан и это факт.
Благодаря безвизу украинцы чаще стали ездить в Польшу в поисках лучших заработков. Конечно, нелегально, ведь безвизовый режим не дает права на работу. Еще один фактор – санкции на переводы из России и падение курса рубля. И все же примерно два миллиона украинцев работают в РФ, каждый пятый из них – нелегально.
5,4 миллиарда долларов — такую сумму перечислили украинские гастарбайтеры в Украину. А это пятая часть (20%) доходов государственного бюджета.
У 2019 році перекази заробітчан становитимуть більше 12 мільярдів — НБУ
Цього року перекази заробітчан в Україну сягнуть 11,6 мільярда доларів, в 2019 році — 12,2 мільярда доларів. Про це журналістам повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:56
судя по тому как спекулянты-барыги раскачали штучно панику и курс пару дней назад на фоне ВП и путин нападет до 29,50-впарив лохам бакс по 29.50 и как быстро ЧР сдулся сейчас до 28.15, продают зеленый в Киеве по 28.20 на ура,опой жуй валюты валом. Следует вывод-никто уже не ведется на такие штучные загоны в бакс на оленя, и быстро все потом уходит на свои круга.Очевидно огромная маржа в 60-80 коп просто выдает коварные планы барыг спекулянтов.Похвально для НБУ-что в этом загоне не принимал участие как это при говнаревой -..учке было.
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zasobin_niko
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:00
vitaliian написав:
где была валюта заробитчан в период девальвации с 8 до 24 грн?
Если бы не было валюты заробитчан все эти годы - курс был бы не 24..
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dcDent
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:02
zasobin_niko написав:
судя по тому как спекулянты-барыги раскачали штучно панику и курс пару дней назад на фоне ВП и путин нападет до 29,50-впарив лохам бакс по 29.50 и как быстро ЧР сдулся сейчас до 28.15, продают зеленый в Киеве по 28.20 на ура,опой жуй валюты валом. Следует вывод-никто уже не ведется на такие штучные загоны в бакс на оленя, и быстро все потом уходит на свои круга.Очевидно огромная маржа в 60-80 коп просто выдает коварные планы барыг спекулянтов.Похвально для НБУ-что в этом загоне не принимал участие как это при говнаревой -..учке было.
Чем меньше оленей будут вестись на такие волны и чем больше спекулянтов с улицы будут кататься на таких волнах, тем меньше будет охота качать. Мой товарищ заработал, не напрягаясь на этой волне 385 долларов, причем сдавал и покупал в одной и той же обменке. То есть он эти 385 долларов у обменки выиграл. Если бы все делали так, то обменки сами бы не захотели качать, а работали бы спокойно на спреде при стабильном курсе. Но, пока качают, это значит, что олени не перевелись (и вряд ли переведутся).
Стоп! А причем тут ВТБ? Что там слышно? Когда нам уже гривню нальют и по какому курсу?
В игноре tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:15
dcDent написав: vitaliian написав:
где была валюта заробитчан в период девальвации с 8 до 24 грн?
Если бы не было валюты заробитчан все эти годы - курс был бы не 24..
То есть благодаря безвизу и заробитчанам резкого девала больше не будет? Даже если цены на металл упадут в 2 раза и у правительства не будет достаточно валюты отдать ОВГЗ и другие долги? Ну да заробитчане скинутся и помогут.
Вроде фин форум а приходится азы объяснят
За объяснение спасибо. Могу перечислить десяток рисков для гривны на которые заробитчане системно влиять не могут. Один из которых инфляция. Стабильный курс при инфляции 15% рано или поздно заканчивался резкой и стремительной девальвацией.
У 2019 році перекази заробітчан становитимуть більше 12 мільярдів — НБУ
Цифра 12 ярдов в год от заробитчан вызывают такую же улыбку, как 80 ярдов в кубышках у населения, которой часто бравировали аналитеги эпохи Януковича, а сейчас как-то о них подзабыли.
Кому то выгодно сочинять, про "12 ярдов валюты в 2019 году" мол "храните деньги в гривне, ставки выше, валюты полно, курс стабилен". Верить или нет - личное дело каждого.
Если бы у населения было столько валюты, давно бы придумали валютные "ОВГЗ для пересичных" с низким входом и без грабительских комиссий. И вообще люди жили бы по другому.
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vitaliian
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:45
Всем привет !
У сестры гривн.депозит в ВТБ , на 6 месяцев - заканчивается в апреле 2019 года .
Она уезжает за рубеж на 4 месяца .
Внимание вопрос знатокам !
Надо ли сестре писать на родственников доверенность на право получения вклада с ФГВ ?
Или она сама сможет без проблем получить деньги с депо по возвращению в Украину , в апреле 2019 года .
Подскажите , в течении какого срока ( 2-3 месяца или сколько ? ) , с момента начала выплат из ФГВ , надо получить свой вклад в банке-агенте ?
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Боня
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:53
Боня написав:
Всем привет !
У сестры гривн.депозит в ВТБ , на 6 месяцев - заканчивается в апреле 2019 года
.
Она уезжает за рубеж на 4 месяца .
Внимание вопрос знатокам !
Надо ли сестре писать на родственников доверенность на право получения вклада с ФГВ ?
Или она сама сможет без проблем получить деньги с депо по возвращению в Украину , в апреле 2019 года .
Подскажите , в течении какого срока ( 2-3 месяца или сколько ? ) , с момента начала выплат из ФГВ , надо получить свой вклад в банке-агенте ?
Краще довіреність, раніше отримають, грошенята повинні працювати.
Ще є можливість отримувати в П24 онлайн не відвідуючи відділення.
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