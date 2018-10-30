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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:01
Квесторе_поверніться написав:
Краще довіреність, раніше отримають, грошенята повинні працювати.
теряются деньги на оформлении доверенности ( 200-300 гривень) , тогда лучше позже получить но самой сестре .
каков может быть срок выплат с ФГВ ? 2-3 месяца , с начала выплат ?
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Боня
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:03
Квесторе_поверніться написав:
Ще є можливість отримувати в П24 онлайн не відвідуючи відділення.
разжуйте , это как , и что для этого надо ?
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Боня
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:05
Боня написав: Квесторе_поверніться написав:
Краще довіреність, раніше отримають, грошенята повинні працювати.
теряются деньги на оформлении доверенности ( 200-300 гривень) , тогда лучше позже получить но самой сестре .
каков может быть срок выплат с ФГВ ? 2-3 месяца , с начала выплат ?
Богуслав був в межах місяця. Тут невідомо як піде процес, буде санація чи ліквідація.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:23
Боня написав: Квесторе_поверніться написав:
Ще є можливість отримувати в П24 онлайн не відвідуючи відділення.
разжуйте , это как , и что для этого надо ?
Шановна Lubopytnaya таким макаром отримувала...напишіть їй ПП.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:25
Квесторе_поверніться написав:
Ще є можливість отримувати в П24 онлайн не відвідуючи відділення.
можно с этого места по подробней ?
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lwa
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Додано: Суб 01 гру, 2018 00:09
Квесторе_поверніться написав:
Богуслав був в межах місяця
мда..сестра уезжает 15 декабря.
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Боня
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Додано: Суб 01 гру, 2018 00:11
Квесторе_поверніться написав:
Шановна Lubopytnaya таким макаром отримувала...напишіть їй ПП.
спасибо за наводку . Обязательно у неё поинтересуемся .
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Боня
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Додано: Суб 01 гру, 2018 00:33
Тракторист написав: проффесор написав:
Летом по 27 грн откупишь .
вы хоть сами в это верите?
В Вашем возрасте и такой пессимизм.
Не верите - приходите летом.
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
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