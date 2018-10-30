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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1523152415251526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:01

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:Краще довіреність, раніше отримають, грошенята повинні працювати.
теряются деньги на оформлении доверенности ( 200-300 гривень) , тогда лучше позже получить но самой сестре .
каков может быть срок выплат с ФГВ ? 2-3 месяца , с начала выплат ?
Боня
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:03

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:Ще є можливість отримувати в П24 онлайн не відвідуючи відділення.


разжуйте , это как , и что для этого надо ? :roll:
Боня
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:05

  Боня написав:
  Квесторе_поверніться написав:Краще довіреність, раніше отримають, грошенята повинні працювати.
теряются деньги на оформлении доверенности ( 200-300 гривень) , тогда лучше позже получить но самой сестре .
каков может быть срок выплат с ФГВ ? 2-3 месяца , с начала выплат ?

Богуслав був в межах місяця. Тут невідомо як піде процес, буде санація чи ліквідація.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:23

  Боня написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ще є можливість отримувати в П24 онлайн не відвідуючи відділення.


разжуйте , это как , и что для этого надо ? :roll:

Шановна Lubopytnaya таким макаром отримувала...напишіть їй ПП.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:25

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:Ще є можливість отримувати в П24 онлайн не відвідуючи відділення.

можно с этого места по подробней ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:09

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:Богуслав був в межах місяця
мда..сестра уезжает 15 декабря. :|
Боня
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:11

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:Шановна Lubopytnaya таким макаром отримувала...напишіть їй ПП.
спасибо за наводку . Обязательно у неё поинтересуемся .
Боня
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:33

  Тракторист написав:
  проффесор написав:Летом по 27 грн откупишь .

вы хоть сами в это верите?


В Вашем возрасте и такой пессимизм.
Не верите - приходите летом.
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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