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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1524152515261527

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:59

  zasobin_niko написав:у меня просто пукан горит и дымит, и я не понимаю как так можно было поступить с доченькой ВТБ, неужели мамке пофиг было, БМ банк зачем спасали?логика где?лучше бы оставили эти бабосы для себя, а они пустили их для БМ банка.

такова она *едерация во всей красе, только вы никак этого понять не хотите... и верите сказкам про гордость, репутацию и вяличие, а там одна только гниль...
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 01:06

  proton написав:
  TheVoice написав:Я юрлицо, клиент ВТБ.
Но чуть меньше 200 тысяч осталось на счету.

Вот думаем - есть ли шанс их вернуть и как нам в данном случае действовать.

Шансы есть всегда. Становитесь в очередь кредиторов банка, и в порядке очереди (7-й) получите, по мере распродажи залогового и пр. имущества.

юрики 7-я? значит шансы почти 0 :(
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 01:12

  zasobin_niko написав:и что никого не пригорает какой же курс будет на межбанке в конце декабря и в январе при получении из Фонда?ведь фиксят по 28.1 сейчас по ВТБ. у кого какие планы по догону в гривне на депо до лета или как?или фиксация убытков?или после выборов риск оставаться в грн?

а смысл? они уже ничего изменить не могут, какой будет, по тому и откупятся. Только курс на межбанке им до лампочки
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 01:27

  проффесор написав:
  zasobin_niko написав:и что никого не пригорает какой же курс будет на межбанке в конце декабря и в январе при получении из Фонда?ведь фиксят по 28.1 сейчас по ВТБ. у кого какие планы по догону в гривне на депо до лета или как?или фиксация убытков?или после выборов риск оставаться в грн?



Летом по 27 грн откупишь .

скорее по 37, но то таке...
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 01:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Боня написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ще є можливість отримувати в П24 онлайн не відвідуючи відділення.

разжуйте , это как , и что для этого надо ? :roll:

Шановна Lubopytnaya таким макаром отримувала...напишіть їй ПП.

Да не надо писать мне в ПП. Тут нет никаких секретов :D
Я позвонила в банк-агент Приват, чтобы записаться на выплаты.
А мне девушка отвечает: "Вы клиент Привата, если желаете, то мы можем перечислить вам деньги на кдв"
Я пожелала и она в телефонном режиме диктовала мне пошагово, какие опции выбирать в П24 и какие кнопки нажимать.
У меня в Богусаве было четыре депозита и по каждому депозиту она мне подсказывала, что делать, т.к. для каждого депозита был индивидуальный код.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 01:37

Вот, нашла в ветке Богуслава свой пост о выплате в Привате
viewtopic.php?p=4231380#p4231380
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 01:51

  Боня написав:каков может быть срок выплат с ФГВ ? 2-3 месяца , с начала выплат ?

Срок довольно длительный.
Если выплаты начнутся в январе, то до апреля они не закончатся.
А если и закончатся, то еще года полтора, если не больше, можно получить по индивидуальному заявлению в Фонд.
Я так получала - никаких проблем.
Пришла в ФГВФО и написала заявление на выплату.
Ну, как написала... у них там бланки этих заявлений отпечатаны.
Внесла в бланк свои данные: ФИО и ИНН и, по-моему, надо было еще копии паспорта и кода.
Они спросили, через какой банк я хотела бы получить перевод от Фонда. Я выбрала Приват.
А через дней пять мне пришла СМС из Привата с приглашением забрать перевод.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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