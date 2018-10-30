такова она *едерация во всей красе, только вы никак этого понять не хотите... и верите сказкам про гордость, репутацию и вяличие, а там одна только гниль...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 01 гру, 2018 00:59
такова она *едерация во всей красе, только вы никак этого понять не хотите... и верите сказкам про гордость, репутацию и вяличие, а там одна только гниль...
Додано: Суб 01 гру, 2018 01:06
юрики 7-я? значит шансы почти 0
Додано: Суб 01 гру, 2018 01:12
а смысл? они уже ничего изменить не могут, какой будет, по тому и откупятся. Только курс на межбанке им до лампочки
Додано: Суб 01 гру, 2018 01:27
скорее по 37, но то таке...
Додано: Суб 01 гру, 2018 01:36
Да не надо писать мне в ПП. Тут нет никаких секретов
Я позвонила в банк-агент Приват, чтобы записаться на выплаты.
А мне девушка отвечает: "Вы клиент Привата, если желаете, то мы можем перечислить вам деньги на кдв"
Я пожелала и она в телефонном режиме диктовала мне пошагово, какие опции выбирать в П24 и какие кнопки нажимать.
У меня в Богусаве было четыре депозита и по каждому депозиту она мне подсказывала, что делать, т.к. для каждого депозита был индивидуальный код.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 01 гру, 2018 01:37
Вот, нашла в ветке Богуслава свой пост о выплате в Привате
viewtopic.php?p=4231380#p4231380
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 01 гру, 2018 01:51
Срок довольно длительный.
Если выплаты начнутся в январе, то до апреля они не закончатся.
А если и закончатся, то еще года полтора, если не больше, можно получить по индивидуальному заявлению в Фонд.
Я так получала - никаких проблем.
Пришла в ФГВФО и написала заявление на выплату.
Ну, как написала... у них там бланки этих заявлений отпечатаны.
Внесла в бланк свои данные: ФИО и ИНН и, по-моему, надо было еще копии паспорта и кода.
Они спросили, через какой банк я хотела бы получить перевод от Фонда. Я выбрала Приват.
А через дней пять мне пришла СМС из Привата с приглашением забрать перевод.
Жадность и Отвага!
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