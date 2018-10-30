Додано: Суб 01 гру, 2018 01:51

Боня написав: каков может быть срок выплат с ФГВ ? 2-3 месяца , с начала выплат ? каков может быть срок выплат с ФГВ ? 2-3 месяца , с начала выплат ?

Срок довольно длительный.Если выплаты начнутся в январе, то до апреля они не закончатся.А если и закончатся, то еще года полтора, если не больше, можно получить по индивидуальному заявлению в Фонд.Я так получала - никаких проблем.Пришла в ФГВФО и написала заявление на выплату.Ну, как написала... у них там бланки этих заявлений отпечатаны.Внесла в бланк свои данные: ФИО и ИНН и, по-моему, надо было еще копии паспорта и кода.Они спросили, через какой банк я хотела бы получить перевод от Фонда. Я выбрала Приват.А через дней пять мне пришла СМС из Привата с приглашением забрать перевод.