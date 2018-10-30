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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1525152615271528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 10:06

  abc111 написав:....вот одно не пойму...
До арестов банк полностью удовлетворял требования кредиторов, в чем то недотягивал до требований НБУ..., и тут вдруг его объявляют банкрот, парализуют работу, а может надо было сначала завершить споры по судам? Озвучить решение, а там либо арест всего и ликвидация или санация..

НБУ мають захистити інтереси кредиторів.
Банка перестала виконувати свої зобовязання.
пу не підтримав ліквідністю.
НБУ ввів режим ТА.
Активи продовжують працювати, акумулюються кошти.
Фонд зі своєї сторони запустить виплати фізикам та ФОПам.
Робота не паралізується а упорядковується згідно Закону.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 10:08

Цікаво знайти всі відповіді на запитання?
Чому пу не дав указівку підтримати банку?
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26600
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 10:09

  Квесторе_поверніться написав:
  lwa написав:Суд обязал филиал "Укрзализныци" выплатить почти миллиард российскому "ВТБ Банку"

https://zn.ua/ECONOMICS/sud-obyazal-filial-ukrzaliznyci-vyplatit-pochti-milliard-rossiyskomu-vtb-banku-298786_.html

решение по срокам вроде как вступило в силу. ГДЕ ДЕНЬГИ ?

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДНАМЕРЕННО банкротит банк, чтоб не возвращать долги !
хоть из фонда миллиард отдай, хоть по судебному иску заплатить, тот же миллиард отдать, но при первом варианте еще "бесхозное имущество" раздербанить можно, да к рукам что то прилипнет......

Цей філіал не захоплений пу в ОРДЛО?

есть решение украинского суда и точка.

ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ НА ВЕТКЕ.

закон есть закон. если у Вас проблемы с географией - обратитесь к географической карте. даю подсказку Донецкая область ЧАСТИЧНО оккупирована, в оставшейся части железная дорога продолжает функционировать и находится под украинской юрисдикцией.
lwa
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 10:12

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:....вот одно не пойму...
До арестов банк полностью удовлетворял требования кредиторов, в чем то недотягивал до требований НБУ..., и тут вдруг его объявляют банкрот, парализуют работу, а может надо было сначала завершить споры по судам? Озвучить решение, а там либо арест всего и ликвидация или санация..

НБУ мають захистити інтереси кредиторів.
Банка перестала виконувати свої зобовязання.
пу не підтримав ліквідністю.
НБУ ввів режим ТА.
Активи продовжують працювати, акумулюються кошти.
Фонд зі своєї сторони запустить виплати фізикам та ФОПам.
Робота не паралізується а упорядковується згідно Закону.


:D :D :D
lwa
 
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