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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 01 гру, 2018 10:06
abc111 написав:
....вот одно не пойму...
До арестов банк полностью удовлетворял требования кредиторов, в чем то недотягивал до требований НБУ..., и тут вдруг его объявляют банкрот, парализуют работу, а может надо было сначала завершить споры по судам? Озвучить решение, а там либо арест всего и ликвидация или санация..
НБУ мають захистити інтереси кредиторів.
Банка перестала виконувати свої зобовязання.
пу не підтримав ліквідністю.
НБУ ввів режим ТА.
Активи продовжують працювати, акумулюються кошти.
Фонд зі своєї сторони запустить виплати фізикам та ФОПам.
Робота не паралізується а упорядковується згідно Закону.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 10:08
Цікаво знайти всі відповіді на запитання?
Чому пу не дав указівку підтримати банку?
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Додано: Суб 01 гру, 2018 10:09
Квесторе_поверніться написав:
Цей філіал не захоплений пу в ОРДЛО?
есть решение украинского суда и точка.
ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ НА ВЕТКЕ.
закон есть закон. если у Вас проблемы с географией - обратитесь к географической карте. даю подсказку Донецкая область ЧАСТИЧНО оккупирована, в оставшейся части железная дорога продолжает функционировать и находится под украинской юрисдикцией.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 10:12
Квесторе_поверніться написав:
НБУ мають захистити інтереси кредиторів.
abc111 написав:
....вот одно не пойму...
До арестов банк полностью удовлетворял требования кредиторов, в чем то недотягивал до требований НБУ..., и тут вдруг его объявляют банкрот, парализуют работу, а может надо было сначала завершить споры по судам? Озвучить решение, а там либо арест всего и ликвидация или санация..
Банка перестала виконувати свої зобовязання.
пу не підтримав ліквідністю.
НБУ ввів режим ТА.
Активи продовжують працювати, акумулюються кошти.
Фонд зі своєї сторони запустить виплати фізикам та ФОПам.
Робота не паралізується а упорядковується згідно Закону.
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lwa
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