Додано: Суб 01 гру, 2018 10:23

У нас есть большое подозрение, что активы из банка могут вывести и потом обвинить нас в том, что этих активов не хватало, хотя их было почти на $200 млн.

Дальше будем наблюдать, как команда Фонда гарантирования вкладов физических лиц будет ликвидировать эти активы для того, чтобы расплатиться с вкладчиками. Если смогут сделать все честно, то все наши вкладчики останутся довольны, всем вернут деньги

осталось ликвидировать несколько больших объектов недвижимости, включая, например, офис на улице Тараса Шевченко

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Украинская "дочка" банка ВТБ, которую Нацбанк Украины признал неплатежеспособной, располагает активами примерно на $200 млн, и ВТБ опасается, что они будут выведены. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.По его словам, в последнее время банк не мог ликвидировать активы и расплачиваться с вкладчиками, так как украинский суд арестовал активы банка. Обязательства перед вкладчиками составляют чуть более $100 млн против $1,4 млрд в 2013 году."Теперь, видимо, кто-то другой будет ликвидировать эти активы и расплачиваться с вкладчиками.Мы еще надеялись, что там останутся какие-то деньги, которые мы сможем вернуть, - сказал Соловьев. -".По словам Соловьева, у ВТБ на Украине нет "подушки ликвидности", банк расплачивался с вкладчиками путем ликвидации активов."Когда не хватало капитала из-за того, что иногда бывало, что ликвидируемый актив был меньше балансовой стоимости, мы докапитализировали банк. Мы прошли очень большой путь конвертации внутригрупповых кредитов в капитал с единственной целью - расплатиться с вкладчиками. В итоге уровень обязательств был чуть выше $100 млн по сравнению с $1,4 млрд в 2013 году. Мы все это снижали и расплачивались, подошли уже фактически к финишной прямой, где. Количество точек присутствия уже сократилось до пяти из более чем 120 по Украине", - рассказал первый зампред правления ВТБ.Однако докапитализировать дочерний банк в условиях ареста активов ВТБ посчитал нецелесообразным."Некоторые вкладчики пришли и попросили свои деньги назад, особенно на фоне истерии последних дней, а банк расплатиться не может, потому что он не может ликвидировать активы. Соответственно, с нас потребовали довнесения денег, наивно полагая, что мы начнем досылать туда деньги, которые до вкладчиков все равно бы не дошли. Их бы тут же заблокировали и подарили [Игорю] Коломойскому или еще кому-то. Соответственно, смысла в этой операции никакого не было. Мы неоднократно звонили и в Нацбанк Украины, и в другие властные структуры, пытаясь донести эту мысль", - отметил Соловьев.С подобными проблемами столкнутся и другие российские банки, работающие на Украине и занимающие большую долю на рынке, считает Соловьев (на ВТБ приходится 0,6% активов украинской банковской системы)."Может быть, в этом и есть политическая мысль: для того, чтобы обвинить российские банки, что они дестабилизируют финансовую систему. Хотя на самом деле все наоборот - это именно грубые действия непрозрачной судебной системы Украины дестабилизируют ситуацию. Такими действиями любой банк можно довести до банкротства", - заключил Соловьев.