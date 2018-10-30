abc111 написав:....вот одно не пойму... До арестов банк полностью удовлетворял требования кредиторов, в чем то недотягивал до требований НБУ..., и тут вдруг его объявляют банкрот, парализуют работу, а может надо было сначала завершить споры по судам? Озвучить решение, а там либо арест всего и ликвидация или санация..
НБУ мають захистити інтереси кредиторів. Банка перестала виконувати свої зобовязання. пу не підтримав ліквідністю. НБУ ввів режим ТА. Активи продовжують працювати, акумулюються кошти. Фонд зі своєї сторони запустить виплати фізикам та ФОПам. Робота не паралізується а упорядковується згідно Закону.
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Цікаво знайти всі відповіді на запитання? Чому пу не дав указівку підтримати банку?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
решение по срокам вроде как вступило в силу. ГДЕ ДЕНЬГИ ?
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДНАМЕРЕННО банкротит банк, чтоб не возвращать долги ! хоть из фонда миллиард отдай, хоть по судебному иску заплатить, тот же миллиард отдать, но при первом варианте еще "бесхозное имущество" раздербанить можно, да к рукам что то прилипнет......
Цей філіал не захоплений пу в ОРДЛО?
есть решение украинского суда и точка.
ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ НА ВЕТКЕ.
закон есть закон. если у Вас проблемы с географией - обратитесь к географической карте. даю подсказку Донецкая область ЧАСТИЧНО оккупирована, в оставшейся части () в т.ч. Донецкая) железная дорога продолжает функционировать и находится под украинской юрисдикцией.
Востаннє редагувалось lwa в Суб 01 гру, 2018 10:14, всього редагувалось 1 раз.
abc111 написав:....вот одно не пойму... До арестов банк полностью удовлетворял требования кредиторов, в чем то недотягивал до требований НБУ..., и тут вдруг его объявляют банкрот, парализуют работу, а может надо было сначала завершить споры по судам? Озвучить решение, а там либо арест всего и ликвидация или санация..
НБУ мають захистити інтереси кредиторів. Банка перестала виконувати свої зобовязання. пу не підтримав ліквідністю. НБУ ввів режим ТА. Активи продовжують працювати, акумулюються кошти. Фонд зі своєї сторони запустить виплати фізикам та ФОПам. Робота не паралізується а упорядковується згідно Закону.
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Украинская "дочка" банка ВТБ, которую Нацбанк Украины признал неплатежеспособной, располагает активами примерно на $200 млн, и ВТБ опасается, что они будут выведены. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. По его словам, в последнее время банк не мог ликвидировать активы и расплачиваться с вкладчиками, так как украинский суд арестовал активы банка. Обязательства перед вкладчиками составляют чуть более $100 млн против $1,4 млрд в 2013 году. "Теперь, видимо, кто-то другой будет ликвидировать эти активы и расплачиваться с вкладчиками. У нас есть большое подозрение, что активы из банка могут вывести и потом обвинить нас в том, что этих активов не хватало, хотя их было почти на $200 млн. Мы еще надеялись, что там останутся какие-то деньги, которые мы сможем вернуть, - сказал Соловьев. - Дальше будем наблюдать, как команда Фонда гарантирования вкладов физических лиц будет ликвидировать эти активы для того, чтобы расплатиться с вкладчиками. Если смогут сделать все честно, то все наши вкладчики останутся довольны, всем вернут деньги". По словам Соловьева, у ВТБ на Украине нет "подушки ликвидности", банк расплачивался с вкладчиками путем ликвидации активов. "Когда не хватало капитала из-за того, что иногда бывало, что ликвидируемый актив был меньше балансовой стоимости, мы докапитализировали банк. Мы прошли очень большой путь конвертации внутригрупповых кредитов в капитал с единственной целью - расплатиться с вкладчиками. В итоге уровень обязательств был чуть выше $100 млн по сравнению с $1,4 млрд в 2013 году. Мы все это снижали и расплачивались, подошли уже фактически к финишной прямой, где осталось ликвидировать несколько больших объектов недвижимости, включая, например, офис на улице Тараса Шевченко. Количество точек присутствия уже сократилось до пяти из более чем 120 по Украине", - рассказал первый зампред правления ВТБ. Однако докапитализировать дочерний банк в условиях ареста активов ВТБ посчитал нецелесообразным. "Некоторые вкладчики пришли и попросили свои деньги назад, особенно на фоне истерии последних дней, а банк расплатиться не может, потому что он не может ликвидировать активы. Соответственно, с нас потребовали довнесения денег, наивно полагая, что мы начнем досылать туда деньги, которые до вкладчиков все равно бы не дошли. Их бы тут же заблокировали и подарили [Игорю] Коломойскому или еще кому-то. Соответственно, смысла в этой операции никакого не было. Мы неоднократно звонили и в Нацбанк Украины, и в другие властные структуры, пытаясь донести эту мысль", - отметил Соловьев. С подобными проблемами столкнутся и другие российские банки, работающие на Украине и занимающие большую долю на рынке, считает Соловьев (на ВТБ приходится 0,6% активов украинской банковской системы). "Может быть, в этом и есть политическая мысль: для того, чтобы обвинить российские банки, что они дестабилизируют финансовую систему. Хотя на самом деле все наоборот - это именно грубые действия непрозрачной судебной системы Украины дестабилизируют ситуацию. Такими действиями любой банк можно довести до банкротства", - заключил Соловьев.
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Украинская "дочка" банка ВТБ, которую Нацбанк Украины признал неплатежеспособной, располагает активами примерно на $200 млн, и ВТБ опасается, что они будут выведены. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. По его словам, в последнее время банк не мог ликвидировать активы и расплачиваться с вкладчиками, так как украинский суд арестовал активы банка. Обязательства перед вкладчиками составляют чуть более $100 млн против $1,4 млрд в 2013 году. "Теперь, видимо, кто-то другой будет ликвидировать эти активы и расплачиваться с вкладчиками. У нас есть большое подозрение, что активы из банка могут вывести и потом обвинить нас в том, что этих активов не хватало, хотя их было почти на $200 млн. Мы еще надеялись, что там останутся какие-то деньги, которые мы сможем вернуть, - сказал Соловьев. - Дальше будем наблюдать, как команда Фонда гарантирования вкладов физических лиц будет ликвидировать эти активы для того, чтобы расплатиться с вкладчиками. Если смогут сделать все честно, то все наши вкладчики останутся довольны, всем вернут деньги". По словам Соловьева, у ВТБ на Украине нет "подушки ликвидности", банк расплачивался с вкладчиками путем ликвидации активов. "Когда не хватало капитала из-за того, что иногда бывало, что ликвидируемый актив был меньше балансовой стоимости, мы докапитализировали банк. Мы прошли очень большой путь конвертации внутригрупповых кредитов в капитал с единственной целью - расплатиться с вкладчиками. В итоге уровень обязательств был чуть выше $100 млн по сравнению с $1,4 млрд в 2013 году. Мы все это снижали и расплачивались, подошли уже фактически к финишной прямой, где осталось ликвидировать несколько больших объектов недвижимости, включая, например, офис на улице Тараса Шевченко. Количество точек присутствия уже сократилось до пяти из более чем 120 по Украине", - рассказал первый зампред правления ВТБ. Однако докапитализировать дочерний банк в условиях ареста активов ВТБ посчитал нецелесообразным. "Некоторые вкладчики пришли и попросили свои деньги назад, особенно на фоне истерии последних дней, а банк расплатиться не может, потому что он не может ликвидировать активы. Соответственно, с нас потребовали довнесения денег, наивно полагая, что мы начнем досылать туда деньги, которые до вкладчиков все равно бы не дошли. Их бы тут же заблокировали и подарили [Игорю] Коломойскому или еще кому-то. Соответственно, смысла в этой операции никакого не было. Мы неоднократно звонили и в Нацбанк Украины, и в другие властные структуры, пытаясь донести эту мысль", - отметил Соловьев. С подобными проблемами столкнутся и другие российские банки, работающие на Украине и занимающие большую долю на рынке, считает Соловьев (на ВТБ приходится 0,6% активов украинской банковской системы). "Может быть, в этом и есть политическая мысль: для того, чтобы обвинить российские банки, что они дестабилизируют финансовую систему. Хотя на самом деле все наоборот - это именно грубые действия непрозрачной судебной системы Украины дестабилизируют ситуацию. Такими действиями любой банк можно довести до банкротства", - заключил Соловьев.
Так же и беня про приват говорил... как символично получается Вот только приват до последнего исполнял все свои обязательства, а эти тупо кинули клиентов. Нецелесообразным они посчитали ... точно шо оккупанты
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Украинская "дочка" банка ВТБ, которую Нацбанк Украины признал неплатежеспособной, располагает активами примерно на $200 млн, и ВТБ опасается, что они будут выведены. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. По его словам, в последнее время банк не мог ликвидировать активы и расплачиваться с вкладчиками, так как украинский суд арестовал активы банка. Обязательства перед вкладчиками составляют чуть более $100 млн против $1,4 млрд в 2013 году. "Теперь, видимо, кто-то другой будет ликвидировать эти активы и расплачиваться с вкладчиками. У нас есть большое подозрение, что активы из банка могут вывести и потом обвинить нас в том, что этих активов не хватало, хотя их было почти на $200 млн. Мы еще надеялись, что там останутся какие-то деньги, которые мы сможем вернуть, - сказал Соловьев. - Дальше будем наблюдать, как команда Фонда гарантирования вкладов физических лиц будет ликвидировать эти активы для того, чтобы расплатиться с вкладчиками. Если смогут сделать все честно, то все наши вкладчики останутся довольны, всем вернут деньги". По словам Соловьева, у ВТБ на Украине нет "подушки ликвидности", банк расплачивался с вкладчиками путем ликвидации активов. "Когда не хватало капитала из-за того, что иногда бывало, что ликвидируемый актив был меньше балансовой стоимости, мы докапитализировали банк. Мы прошли очень большой путь конвертации внутригрупповых кредитов в капитал с единственной целью - расплатиться с вкладчиками. В итоге уровень обязательств был чуть выше $100 млн по сравнению с $1,4 млрд в 2013 году. Мы все это снижали и расплачивались, подошли уже фактически к финишной прямой, где осталось ликвидировать несколько больших объектов недвижимости, включая, например, офис на улице Тараса Шевченко. Количество точек присутствия уже сократилось до пяти из более чем 120 по Украине", - рассказал первый зампред правления ВТБ. Однако докапитализировать дочерний банк в условиях ареста активов ВТБ посчитал нецелесообразным. "Некоторые вкладчики пришли и попросили свои деньги назад, особенно на фоне истерии последних дней, а банк расплатиться не может, потому что он не может ликвидировать активы. Соответственно, с нас потребовали довнесения денег, наивно полагая, что мы начнем досылать туда деньги, которые до вкладчиков все равно бы не дошли. Их бы тут же заблокировали и подарили [Игорю] Коломойскому или еще кому-то. Соответственно, смысла в этой операции никакого не было. Мы неоднократно звонили и в Нацбанк Украины, и в другие властные структуры, пытаясь донести эту мысль", - отметил Соловьев. С подобными проблемами столкнутся и другие российские банки, работающие на Украине и занимающие большую долю на рынке, считает Соловьев (на ВТБ приходится 0,6% активов украинской банковской системы). "Может быть, в этом и есть политическая мысль: для того, чтобы обвинить российские банки, что они дестабилизируют финансовую систему. Хотя на самом деле все наоборот - это именно грубые действия непрозрачной судебной системы Украины дестабилизируют ситуацию. Такими действиями любой банк можно довести до банкротства", - заключил Соловьев.
Так же и беня про приват говорил... как символично получается Вот только приват до последнего исполнял все свои обязательства, а эти тупо кинули клиентов. Нецелесообразным они посчитали ... точно шо оккупанты
давайте поживем - посмотрим рассчитается ли "фонд грабування" со всеми клиентами или поимеет их в извращенной форме, как это было уже не единожды, а затем ярлыки вешать будем кто есть кто
Stringer написав:Так же и беня про приват говорил... как символично получается Вот только приват до последнего исполнял все свои обязательства, а эти тупо кинули клиентов. Нецелесообразным они посчитали ... точно шо оккупанты
давайте поживем - посмотрим рассчитается ли "фонд грабування" со всеми клиентами или поимеет их в извращенной форме, как это было уже не единожды, а затем ярлыки вешать будем кто есть кто
Ну уж нетушки. На фонде клейма ставить негде, тут и ждать нечего. Но это никак не оправдывает этих кидальщиков.... Это что же Вася ворует - он плохой, а Петя только мошшеничает - это норм, он хороший?
zasobin_niko написав:и что никого не пригорает какой же курс будет на межбанке в конце декабря и в январе при получении из Фонда?ведь фиксят по 28.1 сейчас по ВТБ. у кого какие планы по догону в гривне на депо до лета или как?или фиксация убытков?или после выборов риск оставаться в грн?
условия по гривне Підвищена процентна ставка* 15,0% Сплата процентів Щомісячно Поповнення рахунку Без обмежень Мінімальна сума поповнення Без обмежень Зняття частини або всієї суми з рахунку Без обмежень.
При знятті коштів готівкою в банкоматі/касі банку, встановлена комісія: — для рахунків у Гривнях в розмірі від 0,5% суми зняття.
Смысл в том что ставкой 14,5% можно попытаться догнать курс, а если девальвация продолжится (или нервы не выдержат) в любой момент уйти в валюту.
94,9409% АКЦІЙ УКРГАЗБАНКУ НАЛЕЖИТЬ ДЕРЖАВІ. Вероятность ВА там минимальная.
abc111 написав:....вот одно не пойму... До арестов банк полностью удовлетворял требования кредиторов, в чем то недотягивал до требований НБУ..., и тут вдруг его объявляют банкрот, парализуют работу, а может надо было сначала завершить споры по судам? Озвучить решение, а там либо арест всего и ликвидация или санация..
НБУ мають захистити інтереси кредиторів. Банка перестала виконувати свої зобовязання. пу не підтримав ліквідністю. НБУ ввів режим ТА. Активи продовжують працювати, акумулюються кошти. Фонд зі своєї сторони запустить виплати фізикам та ФОПам. Робота не паралізується а упорядковується згідно Закону.
...пункт2 поподробней плз.почему пу обязан влить, если у банки есть и залоги и должники...Донецкая жд на территории Украины....например, депутаты - должники.. А в чем не удовлетворял кредиторов??? Свои обязательства передо мной выполнял на 100%