lubopytnaya написав:Да не надо писать мне в ПП. Тут нет никаких секретов Я позвонила в банк-агент Приват, чтобы записаться на выплаты. А мне девушка отвечает: "Вы клиент Привата, если желаете, то мы можем перечислить вам деньги на кдв" Я пожелала и она в телефонном режиме диктовала мне пошагово, какие опции выбирать в П24 и какие кнопки нажимать. У меня в Богусаве было четыре депозита и по каждому депозиту она мне подсказывала, что делать, т.к. для каждого депозита был индивидуальный код.
Для этой операции в Приват24 надо найти грамотного оператора горячей линии. Большинство из них не знают о такой возможности. Я пробовал пойти по пути lubopytnaya. К сожалению, безуспешно...
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Украинская "дочка" банка ВТБ, которую Нацбанк Украины признал неплатежеспособной, располагает активами примерно на $200 млн, и ВТБ опасается, что они будут выведены. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. По его словам, в последнее время банк не мог ликвидировать активы и расплачиваться с вкладчиками, так как украинский суд арестовал активы банка. Обязательства перед вкладчиками составляют чуть более $100 млн против $1,4 млрд в 2013 году. "Теперь, видимо, кто-то другой будет ликвидировать эти активы и расплачиваться с вкладчиками. У нас есть большое подозрение, что активы из банка могут вывести и потом обвинить нас в том, что этих активов не хватало, хотя их было почти на $200 млн. Мы еще надеялись, что там останутся какие-то деньги, которые мы сможем вернуть, - сказал Соловьев. - Дальше будем наблюдать, как команда Фонда гарантирования вкладов физических лиц будет ликвидировать эти активы для того, чтобы расплатиться с вкладчиками. Если смогут сделать все честно, то все наши вкладчики останутся довольны, всем вернут деньги". По словам Соловьева, у ВТБ на Украине нет "подушки ликвидности", банк расплачивался с вкладчиками путем ликвидации активов. "Когда не хватало капитала из-за того, что иногда бывало, что ликвидируемый актив был меньше балансовой стоимости, мы докапитализировали банк. Мы прошли очень большой путь конвертации внутригрупповых кредитов в капитал с единственной целью - расплатиться с вкладчиками. В итоге уровень обязательств был чуть выше $100 млн по сравнению с $1,4 млрд в 2013 году. Мы все это снижали и расплачивались, подошли уже фактически к финишной прямой, где осталось ликвидировать несколько больших объектов недвижимости, включая, например, офис на улице Тараса Шевченко. Количество точек присутствия уже сократилось до пяти из более чем 120 по Украине", - рассказал первый зампред правления ВТБ. Однако докапитализировать дочерний банк в условиях ареста активов ВТБ посчитал нецелесообразным. "Некоторые вкладчики пришли и попросили свои деньги назад, особенно на фоне истерии последних дней, а банк расплатиться не может, потому что он не может ликвидировать активы. Соответственно, с нас потребовали довнесения денег, наивно полагая, что мы начнем досылать туда деньги, которые до вкладчиков все равно бы не дошли. Их бы тут же заблокировали и подарили [Игорю] Коломойскому или еще кому-то. Соответственно, смысла в этой операции никакого не было. Мы неоднократно звонили и в Нацбанк Украины, и в другие властные структуры, пытаясь донести эту мысль", - отметил Соловьев. С подобными проблемами столкнутся и другие российские банки, работающие на Украине и занимающие большую долю на рынке, считает Соловьев (на ВТБ приходится 0,6% активов украинской банковской системы). "Может быть, в этом и есть политическая мысль: для того, чтобы обвинить российские банки, что они дестабилизируют финансовую систему. Хотя на самом деле все наоборот - это именно грубые действия непрозрачной судебной системы Украины дестабилизируют ситуацию. Такими действиями любой банк можно довести до банкротства", - заключил Соловьев.
Це методичка як виправдовувати банку. Грошей не дали бо Ігор Валерійович їх би зразу арештував би. Звідси висновок ПІБ і СБєр грошенятами не підтримають, нехай самі справляються.
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ol_zy написав:Может кому пригодится. В списке агентов фонда есть Укргазбанк. В этом банке есть карта PRO ЗАПАС. https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pro-zapas/ условия по гривне Підвищена процентна ставка* 15,0% Сплата процентів Щомісячно Поповнення рахунку Без обмежень Мінімальна сума поповнення Без обмежень Зняття частини або всієї суми з рахунку Без обмежень.
При знятті коштів готівкою в банкоматі/касі банку, встановлена комісія: — для рахунків у Гривнях в розмірі від 0,5% суми зняття.
Смысл в том что ставкой 14,5% можно попытаться догнать курс, а если девальвация продолжится (или нервы не выдержат) в любой момент уйти в валюту.
94,9409% АКЦІЙ УКРГАЗБАНКУ НАЛЕЖИТЬ ДЕРЖАВІ. Вероятность ВА там минимальная.
на прозапасе ставка 14.5 это только если деньги год лежат. если полгода, то за счет комиса на выход уже 14.
abc111 написав:....вот одно не пойму... До арестов банк полностью удовлетворял требования кредиторов, в чем то недотягивал до требований НБУ..., и тут вдруг его объявляют банкрот, парализуют работу, а может надо было сначала завершить споры по судам? Озвучить решение, а там либо арест всего и ликвидация или санация..
НБУ мають захистити інтереси кредиторів. Банка перестала виконувати свої зобовязання. пу не підтримав ліквідністю. НБУ ввів режим ТА. Активи продовжують працювати, акумулюються кошти. Фонд зі своєї сторони запустить виплати фізикам та ФОПам. Робота не паралізується а упорядковується згідно Закону.
...пункт2 поподробней плз.почему пу обязан влить, если у банки есть и залоги и должники...Донецкая жд на территории Украины....например, депутаты - должники.. А в чем не удовлетворял кредиторов??? Свои обязательства передо мной выполнял на 100%
пу не обязан - привело до смерті банки Укрзалізниця викупить кредит в банки за 5% від номінала, Фонд повинен дбати про державний інтерес якщо на 100% чим Ви не задоволені?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
пу не підтримав ліквідністю. НБУ ввів режим ТА. Активи продовжують працювати, акумулюються кошти. Фонд зі своєї сторони запустить виплати фізикам та ФОПам. Робота не паралізується а упорядковується згідно Закону.[/quote]
...пункт2 поподробней плз.почему пу обязан влить, если у банки есть и залоги и должники...Донецкая жд на территории Украины....например, депутаты - должники.. А в чем не удовлетворял кредиторов??? Свои обязательства передо мной выполнял на 100%[/quote] пу не обязан - привело до смерті банки Укрзалізниця викупить кредит в банки за 5% від номінала, Фонд повинен дбати про державний інтерес якщо на 100% чим Ви не задоволені?[/quote]
..за такою логікою и я бажаю- взяв 1000000 повернув 100 грн... респект
И про держінтерес...а не прийшов час и ОТП -угорщина??? Базикають дуже багато...
Востаннє редагувалось abc111 в Суб 01 гру, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
решение по срокам вроде как вступило в силу. ГДЕ ДЕНЬГИ ?
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДНАМЕРЕННО банкротит банк, чтоб не возвращать долги ! хоть из фонда миллиард отдай, хоть по судебному иску заплатить, тот же миллиард отдать, но при первом варианте еще "бесхозное имущество" раздербанить можно, да к рукам что то прилипнет......
Цей філіал не захоплений пу в ОРДЛО?
есть решение украинского суда и точка.
ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ НА ВЕТКЕ.
закон есть закон. если у Вас проблемы с географией - обратитесь к географической карте. даю подсказку Донецкая область ЧАСТИЧНО оккупирована, в оставшейся части () в т.ч. Донецкая) железная дорога продолжает функционировать и находится под украинской юрисдикцией.
Что за выдающийся человек имелся в виду? В варианте „Своим — все, врагам — по закону“ ее приписывают то итальянскому диктатору Бенито Муссолини, то испанскому каудильо Франко. В украинском варианте „своiм — усе, чужим — закони“ она присутствует на записях, сделанных майором Мельниченко в кабинете Леонида Кучмы. Но все же первоисточник находится по другую сторону Атлантики — в Мексике.
Точнее, первоисточкиков два.
1. Бенито Хуарес, правил Мексикой в 1858-1872 гг., в том числе последние пять лет — на посту президента. Он сказал: „Для моих товарищей будут амнистии, для моих врагов — вся тяжесть закона“ (Para mis camaradas habrá amnistías, para mis enemigos, todo el peso de la ley)
Бенито Хуарес имел рост 135 см и считается самым низкорослым правителем в человеческой истории. В его честь был назван Бенито Муссолини, тоже высоким ростом не отличавшийся (160 см).
2. Плутарко Элиас Кальес, президент Мексики в 1924—1928 гг. после победы на относительно честных выборах. Ему принадлежит фраза: „Всю поддержку и понимание — моим друзьям, всю тяжесть закона — моим врагам“ (Todo el apoyo y la comprensión a mis amigos y todo el peso de la ley a mis enemigos).
В 1928 году Кальес занял пост военного министра и полуофициально — »Великого руководителя" (Jefe Máximo). Пост президента Мексики с 1928 по 1934 годы занимали сменявшие друг друга марионеточные президенты Э. Портес Хиль, П. Ортис Рубио и А. Родригес. В 1934 г. Кальес выдвинул на пост президента своего давнего соратника Ласаро Карденаса, надеясь, что и тот будет его верным последователем. Однако вскоре после инаугурации Карденас начал конфликтовать со своим покровителем, стал смещать с важных постов его сторонников, и наконец арестовал самого Кальеса по обвинению в заговоре с целью взрыва железной дороги. В момент ареста Кальес читал испанский перевод книги Гитлера «Майн кампф». 9 апреля 1936 г. Кальес был депортирован в США. В 1941 г. преемник Карденаса Мануэль Авила Камачо позволил Кальесу вернуться в страну с запретом вмешиваться в политику. Спустя четыре года Кальдес умер.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.