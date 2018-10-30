Додано: Суб 01 гру, 2018 12:29

lwa написав: Квесторе_поверніться написав: lwa написав: Суд обязал филиал "Укрзализныци" выплатить почти миллиард российскому "ВТБ Банку"



https://zn.ua/ECONOMICS/sud-obyazal-filial-ukrzaliznyci-vyplatit-pochti-milliard-rossiyskomu-vtb-banku-298786_.html



решение по срокам вроде как вступило в силу. ГДЕ ДЕНЬГИ ?



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДНАМЕРЕННО банкротит банк, чтоб не возвращать долги !

хоть из фонда миллиард отдай, хоть по судебному иску заплатить, тот же миллиард отдать, но при первом варианте еще "бесхозное имущество" раздербанить можно, да к рукам что то прилипнет...... Суд обязал филиал "Укрзализныци" выплатить почти миллиард российскому "ВТБ Банку"решение по срокам вроде как вступило в силу. ГДЕ ДЕНЬГИ ?ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДНАМЕРЕННО банкротит банк, чтоб не возвращать долги !хоть из фонда миллиард отдай, хоть по судебному иску заплатить, тот же миллиард отдать, но при первом варианте еще "бесхозное имущество" раздербанить можно, да к рукам что то прилипнет......

Цей філіал не захоплений пу в ОРДЛО? Цей філіал не захоплений пу в ОРДЛО?

есть решение украинского суда и точка.



ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ НА ВЕТКЕ.



закон есть закон. если у Вас проблемы с географией - обратитесь к географической карте. даю подсказку Донецкая область ЧАСТИЧНО оккупирована, в оставшейся части () в т.ч. Донецкая) железная дорога продолжает функционировать и находится под украинской юрисдикцией. есть решение украинского суда и точка.ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ НА ВЕТКЕ.закон есть закон. если у Вас проблемы с географией - обратитесь к географической карте. даю подсказку Донецкая область ЧАСТИЧНО оккупирована, в оставшейся части () в т.ч. Донецкая) железная дорога продолжает функционировать и находится под украинской юрисдикцией.

Что за выдающийся человек имелся в виду? В варианте „Своим — все, врагам — по закону“ ее приписывают то итальянскому диктатору Бенито Муссолини, то испанскому каудильо Франко. В украинском варианте „своiм — усе, чужим — закони“ она присутствует на записях, сделанных майором Мельниченко в кабинете Леонида Кучмы. Но все же первоисточник находится по другую сторону Атлантики — в Мексике.Точнее, первоисточкиков два.1. Бенито Хуарес, правил Мексикой в 1858-1872 гг., в том числе последние пять лет — на посту президента. Он сказал: „Для моих товарищей будут амнистии, для моих врагов — вся тяжесть закона“ (Para mis camaradas habrá amnistías, para mis enemigos, todo el peso de la ley)Бенито Хуарес имел рост 135 см и считается самым низкорослым правителем в человеческой истории. В его честь был назван Бенито Муссолини, тоже высоким ростом не отличавшийся (160 см).2. Плутарко Элиас Кальес, президент Мексики в 1924—1928 гг. после победы на относительно честных выборах. Ему принадлежит фраза: „Всю поддержку и понимание — моим друзьям, всю тяжесть закона — моим врагам“ (Todo el apoyo y la comprensión a mis amigos y todo el peso de la ley a mis enemigos).В 1928 году Кальес занял пост военного министра и полуофициально — »Великого руководителя" (Jefe Máximo). Пост президента Мексики с 1928 по 1934 годы занимали сменявшие друг друга марионеточные президенты Э. Портес Хиль, П. Ортис Рубио и А. Родригес. В 1934 г. Кальес выдвинул на пост президента своего давнего соратника Ласаро Карденаса, надеясь, что и тот будет его верным последователем. Однако вскоре после инаугурации Карденас начал конфликтовать со своим покровителем, стал смещать с важных постов его сторонников, и наконец арестовал самого Кальеса по обвинению в заговоре с целью взрыва железной дороги. В момент ареста Кальес читал испанский перевод книги Гитлера «Майн кампф». 9 апреля 1936 г. Кальес был депортирован в США. В 1941 г. преемник Карденаса Мануэль Авила Камачо позволил Кальесу вернуться в страну с запретом вмешиваться в политику. Спустя четыре года Кальдес умер.