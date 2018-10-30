- При расчете картой за товары и услуги комиссия составляет 1 грн. (независимо от суммы!)
- Для счетов в Гривнах за снятие своих кровных комиссия в размере 0,5%.
Идут они подальше с такими приколами.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:16
- При расчете картой за товары и услуги комиссия составляет 1 грн. (независимо от суммы!)
- Для счетов в Гривнах за снятие своих кровных комиссия в размере 0,5%.
Идут они подальше с такими приколами.
Число зверя - 9,99
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:18
пу не обязан - привело до смерті банки
Укрзалізниця викупить кредит в банки за 5% від номінала, Фонд повинен дбати про державний інтерес
якщо на 100% чим Ви не задоволені?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:27
пу не підтримав ліквідністю.
НБУ ввів режим ТА.
Активи продовжують працювати, акумулюються кошти.
Фонд зі своєї сторони запустить виплати фізикам та ФОПам.
Робота не паралізується а упорядковується згідно Закону.[/quote]
...пункт2 поподробней плз.почему пу обязан влить, если у банки есть и залоги и должники...Донецкая жд на территории Украины....например, депутаты - должники..
А в чем не удовлетворял кредиторов??? Свои обязательства передо мной выполнял на 100%[/quote]
пу не обязан - привело до смерті банки
Укрзалізниця викупить кредит в банки за 5% від номінала, Фонд повинен дбати про державний інтерес
якщо на 100% чим Ви не задоволені?[/quote]
..за такою логікою и я бажаю- взяв 1000000 повернув 100 грн... респект
И про держінтерес...а не прийшов час и ОТП -угорщина??? Базикають дуже багато...
Востаннє редагувалось abc111 в Суб 01 гру, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:29
"друзям - усе, ворогам - Закон "
Что за выдающийся человек имелся в виду? В варианте „Своим — все, врагам — по закону“ ее приписывают то итальянскому диктатору Бенито Муссолини, то испанскому каудильо Франко. В украинском варианте „своiм — усе, чужим — закони“ она присутствует на записях, сделанных майором Мельниченко в кабинете Леонида Кучмы. Но все же первоисточник находится по другую сторону Атлантики — в Мексике.
Точнее, первоисточкиков два.
1. Бенито Хуарес, правил Мексикой в 1858-1872 гг., в том числе последние пять лет — на посту президента. Он сказал: „Для моих товарищей будут амнистии, для моих врагов — вся тяжесть закона“ (Para mis camaradas habrá amnistías, para mis enemigos, todo el peso de la ley)
Бенито Хуарес имел рост 135 см и считается самым низкорослым правителем в человеческой истории. В его честь был назван Бенито Муссолини, тоже высоким ростом не отличавшийся (160 см).
2. Плутарко Элиас Кальес, президент Мексики в 1924—1928 гг. после победы на относительно честных выборах. Ему принадлежит фраза: „Всю поддержку и понимание — моим друзьям, всю тяжесть закона — моим врагам“ (Todo el apoyo y la comprensión a mis amigos y todo el peso de la ley a mis enemigos).
В 1928 году Кальес занял пост военного министра и полуофициально — »Великого руководителя" (Jefe Máximo). Пост президента Мексики с 1928 по 1934 годы занимали сменявшие друг друга марионеточные президенты Э. Портес Хиль, П. Ортис Рубио и А. Родригес. В 1934 г. Кальес выдвинул на пост президента своего давнего соратника Ласаро Карденаса, надеясь, что и тот будет его верным последователем. Однако вскоре после инаугурации Карденас начал конфликтовать со своим покровителем, стал смещать с важных постов его сторонников, и наконец арестовал самого Кальеса по обвинению в заговоре с целью взрыва железной дороги. В момент ареста Кальес читал испанский перевод книги Гитлера «Майн кампф». 9 апреля 1936 г. Кальес был депортирован в США. В 1941 г. преемник Карденаса Мануэль Авила Камачо позволил Кальесу вернуться в страну с запретом вмешиваться в политику. Спустя четыре года Кальдес умер.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:39
Ми ще не усвідомили унікальність того що сталося.
Введена ТА в банк з іноземним капіталом.
Вина за це повністю лежить на пу...підтвердилося Квесторове...перше і найголовніше це власник банки. пу викинув банку на смітник...
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 01 гру, 2018 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:50
на зло мамі відморожу вуха
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
|