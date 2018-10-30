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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1527152815291530>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:16

  vitaliian написав:Может кому пригодится. В списке агентов фонда есть Укргазбанк. В этом банке есть карта PRO ЗАПАС.

- При расчете картой за товары и услуги комиссия составляет 1 грн. (независимо от суммы!)
- Для счетов в Гривнах за снятие своих кровных комиссия в размере 0,5%.
Идут они подальше с такими приколами.
Число зверя - 9,99
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:18

  abc111 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:....вот одно не пойму...
До арестов банк полностью удовлетворял требования кредиторов, в чем то недотягивал до требований НБУ..., и тут вдруг его объявляют банкрот, парализуют работу, а может надо было сначала завершить споры по судам? Озвучить решение, а там либо арест всего и ликвидация или санация..

НБУ мають захистити інтереси кредиторів.
Банка перестала виконувати свої зобовязання.
пу не підтримав ліквідністю.
НБУ ввів режим ТА.
Активи продовжують працювати, акумулюються кошти.
Фонд зі своєї сторони запустить виплати фізикам та ФОПам.
Робота не паралізується а упорядковується згідно Закону.



...пункт2 поподробней плз.почему пу обязан влить, если у банки есть и залоги и должники...Донецкая жд на территории Украины....например, депутаты - должники..
А в чем не удовлетворял кредиторов??? Свои обязательства передо мной выполнял на 100%

пу не обязан - привело до смерті банки
Укрзалізниця викупить кредит в банки за 5% від номінала, Фонд повинен дбати про державний інтерес
якщо на 100% чим Ви не задоволені?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:27

пу не підтримав ліквідністю.
НБУ ввів режим ТА.
Активи продовжують працювати, акумулюються кошти.
Фонд зі своєї сторони запустить виплати фізикам та ФОПам.
Робота не паралізується а упорядковується згідно Закону.[/quote]


...пункт2 поподробней плз.почему пу обязан влить, если у банки есть и залоги и должники...Донецкая жд на территории Украины....например, депутаты - должники..
А в чем не удовлетворял кредиторов??? Свои обязательства передо мной выполнял на 100%[/quote]
пу не обязан - привело до смерті банки
Укрзалізниця викупить кредит в банки за 5% від номінала, Фонд повинен дбати про державний інтерес
якщо на 100% чим Ви не задоволені?[/quote]



..за такою логікою и я бажаю- взяв 1000000 повернув 100 грн... респект

И про держінтерес...а не прийшов час и ОТП -угорщина??? Базикають дуже багато...
Востаннє редагувалось abc111 в Суб 01 гру, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:29

"друзям - усе, ворогам - Закон "

  lwa написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lwa написав:Суд обязал филиал "Укрзализныци" выплатить почти миллиард российскому "ВТБ Банку"

https://zn.ua/ECONOMICS/sud-obyazal-filial-ukrzaliznyci-vyplatit-pochti-milliard-rossiyskomu-vtb-banku-298786_.html

решение по срокам вроде как вступило в силу. ГДЕ ДЕНЬГИ ?

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДНАМЕРЕННО банкротит банк, чтоб не возвращать долги !
хоть из фонда миллиард отдай, хоть по судебному иску заплатить, тот же миллиард отдать, но при первом варианте еще "бесхозное имущество" раздербанить можно, да к рукам что то прилипнет......

Цей філіал не захоплений пу в ОРДЛО?

есть решение украинского суда и точка.

ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ НА ВЕТКЕ.

закон есть закон. если у Вас проблемы с географией - обратитесь к географической карте. даю подсказку Донецкая область ЧАСТИЧНО оккупирована, в оставшейся части () в т.ч. Донецкая) железная дорога продолжает функционировать и находится под украинской юрисдикцией.


Что за выдающийся человек имелся в виду? В варианте „Своим — все, врагам — по закону“ ее приписывают то итальянскому диктатору Бенито Муссолини, то испанскому каудильо Франко. В украинском варианте „своiм — усе, чужим — закони“ она присутствует на записях, сделанных майором Мельниченко в кабинете Леонида Кучмы. Но все же первоисточник находится по другую сторону Атлантики — в Мексике.

Точнее, первоисточкиков два.

1. Бенито Хуарес, правил Мексикой в 1858-1872 гг., в том числе последние пять лет — на посту президента. Он сказал: „Для моих товарищей будут амнистии, для моих врагов — вся тяжесть закона“ (Para mis camaradas habrá amnistías, para mis enemigos, todo el peso de la ley)

Бенито Хуарес имел рост 135 см и считается самым низкорослым правителем в человеческой истории. В его честь был назван Бенито Муссолини, тоже высоким ростом не отличавшийся (160 см).

2. Плутарко Элиас Кальес, президент Мексики в 1924—1928 гг. после победы на относительно честных выборах. Ему принадлежит фраза: „Всю поддержку и понимание — моим друзьям, всю тяжесть закона — моим врагам“ (Todo el apoyo y la comprensión a mis amigos y todo el peso de la ley a mis enemigos).

В 1928 году Кальес занял пост военного министра и полуофициально — »Великого руководителя" (Jefe Máximo). Пост президента Мексики с 1928 по 1934 годы занимали сменявшие друг друга марионеточные президенты Э. Портес Хиль, П. Ортис Рубио и А. Родригес. В 1934 г. Кальес выдвинул на пост президента своего давнего соратника Ласаро Карденаса, надеясь, что и тот будет его верным последователем. Однако вскоре после инаугурации Карденас начал конфликтовать со своим покровителем, стал смещать с важных постов его сторонников, и наконец арестовал самого Кальеса по обвинению в заговоре с целью взрыва железной дороги. В момент ареста Кальес читал испанский перевод книги Гитлера «Майн кампф». 9 апреля 1936 г. Кальес был депортирован в США. В 1941 г. преемник Карденаса Мануэль Авила Камачо позволил Кальесу вернуться в страну с запретом вмешиваться в политику. Спустя четыре года Кальдес умер.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:39

Ми ще не усвідомили унікальність того що сталося.
Введена ТА в банк з іноземним капіталом.
Вина за це повністю лежить на пу...підтвердилося Квесторове...перше і найголовніше це власник банки. пу викинув банку на смітник... :(
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 01 гру, 2018 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:50

  Квесторе_поверніться написав:Ми ще не ісвідомили унікальність того що сталося.
Введена ТА в банк з іноземним капіталом.
Вина за це повністю лежить на пу...підтвердилося Квесторове...перше і найголовніше це власник банки. пу викинув банку на смітник... :(

на зло мамі відморожу вуха
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:02

  lubopytnaya написав:Да не надо писать мне в ПП. Тут нет никаких секретов :D
Я позвонила в банк-агент Приват, чтобы записаться на выплаты.
А мне девушка отвечает: "Вы клиент Привата, если желаете, то мы можем перечислить вам деньги на кдв"
Я пожелала и она в телефонном режиме диктовала мне пошагово, какие опции выбирать в П24 и какие кнопки нажимать.
У меня в Богусаве было четыре депозита и по каждому депозиту она мне подсказывала, что делать, т.к. для каждого депозита был индивидуальный код.

На кдв зачисление бесплатно а потом если снимать нал то 0.5%
Как это обойти можно?
Перевод на кдв другого человека бесплатно в приват банке?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:16

  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:Да не надо писать мне в ПП. Тут нет никаких секретов :D
Я позвонила в банк-агент Приват, чтобы записаться на выплаты.
А мне девушка отвечает: "Вы клиент Привата, если желаете, то мы можем перечислить вам деньги на кдв"
Я пожелала и она в телефонном режиме диктовала мне пошагово, какие опции выбирать в П24 и какие кнопки нажимать.
У меня в Богусаве было четыре депозита и по каждому депозиту она мне подсказывала, что делать, т.к. для каждого депозита был индивидуальный код.

На кдв зачисление бесплатно а потом если снимать нал то 0.5%
Как это обойти можно?
Перевод на кдв другого человека бесплатно в приват банке?


С каких пор с КДВ снятие с комиссией?
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:18

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ми ще не усвідомили унікальність того що сталося.
Введена ТА в банк з іноземним капіталом.
Вина за це повністю лежить на пу...підтвердилося Квесторове...перше і найголовніше це власник банки. пу викинув банку на смітник... :(

Вина повністю на державі Україна, що заблокувала своїми рішеннями роботу банка, а згодом віджала його у власників.

При чем здесь Украина
Костин обещал все обязательства перед вкладчиками выполнить
Если б хотел нашёл пути
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:19

  Ukrainian написав:При чем здесь Украина
Костин обещал все обязательства перед вкладчиками выполнить
Если б хотел нашёл пути

Обещал до судов или после?
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