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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1527152815291530

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:19

  Пенс написав:
  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:Да не надо писать мне в ПП. Тут нет никаких секретов :D
Я позвонила в банк-агент Приват, чтобы записаться на выплаты.
А мне девушка отвечает: "Вы клиент Привата, если желаете, то мы можем перечислить вам деньги на кдв"
Я пожелала и она в телефонном режиме диктовала мне пошагово, какие опции выбирать в П24 и какие кнопки нажимать.
У меня в Богусаве было четыре депозита и по каждому депозиту она мне подсказывала, что делать, т.к. для каждого депозита был индивидуальный код.

На кдв зачисление бесплатно а потом если снимать нал то 0.5%
Как это обойти можно?
Перевод на кдв другого человека бесплатно в приват банке?


С каких пор с КДВ снятие с комиссией?

Перепутал с текущим значит

То есть фонд зачислил бесплатно?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:21

  Ukrainian написав:Перепутал с текущим значит

То есть фонд зачислил бесплатно?

В привате на КДВ вчегда было зачисление с комиссией, а снятие без, на универсалке наоборот. Поэтому на КДВ зачислить без комиссии, наверное только если это какие то целевые средства и под них были внесены средства фонда.
Пенс
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:34

  Пенс написав:
  Ukrainian написав:При чем здесь Украина
Костин обещал все обязательства перед вкладчиками выполнить
Если б хотел нашёл пути

Обещал до судов или после?

А какая разница? Вот здесь костин описал все возможные варианты выполнения обязательств перед вкладчиками на случай санкций
Вкладчиков втб кинули и точка
@@@@
ВТБ подготовил план действий на случай ужесточения санкций в отношении банка, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью Business FM. Рассматривается, в том числе, выплата в национальной валюте и перевод валютных депозитов в другие банки, рассказал он в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Господин Костин заявил, что все обязательства перед вкладчиками ВТБ будет выполнять. «И это не только мое мнение, это программа, согласованная с Центральным банком, с правительством. Если необходимо, будет оказана помощь в этом. Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим»,— сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Андрей Костин сказал, что выплата также возможна в рублях по текущему курсу. Кроме того, он допустил перевод депозитов в другие банки в рублях, «с тем, чтобы потом они перевелись в доллары». «И наличность у нас сейчас, мы много завезли, поэтому, в принципе, готово базовое решение, которое принимается правительством и Центральным банком, и крупнейшими банками: клиенты пострадать не должны»,— сказал глава ВТБ.

Напомним, в августе “Ъ” рассказал о деталях законопроекта о новых санкциях против России, внесенного в Конгресс США — в распоряжении газеты оказалась полная версия документа. В ней, в частности, говорится о запрете на операции и замораживании американских активов российских государственных банков, включая Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:01

  Ukrainian написав:
  Пенс написав:Обещал до судов или после?

А какая разница? Вот здесь костин описал все возможные варианты выполнения обязательств перед вкладчиками на случай санкций
Вкладчиков втб кинули и точка
@@@@

Огромная, начиная с того, что:
- это не санкции;
- активами банка с укр. лицензией, но российским капиталом, решили поделиться с К, как своим имуществом и т.д.;
- акционеры в текущих условиях могли просто передумать.
Вы же поменяли риторику в зависимости от ваших интересов?
Пенс
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:12

  Пенс написав:
  Ukrainian написав:
  Пенс написав:Обещал до судов или после?

А какая разница? Вот здесь костин описал все возможные варианты выполнения обязательств перед вкладчиками на случай санкций
Вкладчиков втб кинули и точка
@@@@

Огромная, начиная с того, что:
- это не санкции;
- активами банка с укр. лицензией, но российским капиталом, решили поделиться с К, как своим имуществом и т.д.;
- акционеры в текущих условиях могли просто передумать.
Вы же поменяли риторику в зависимости от ваших интересов?

Американские санкции намного хуже для банка чем решение какого-то украинского суда и то костин привёл примеры как они собирались работать и выполнить обязательства перед вкладчиками.
Поменял потому что до последнего не верил что втб кинет своих вкладчиков и меня в том числе.
Горькая пилюля но помогла мне открыть глаза. Банк наплевал на свои обязательства и обещания перед вкладчиками и я не собираюсь искать зацепки и оправдывать его действия или винить суды.
Способов рассчитаться с вкладчиками было уйма.
Я лично расцениваю это как плевок в мое лицо.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 01 гру, 2018 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:15

  Ukrainian написав:
  Пенс написав:Огромная, начиная с того, что:
- это не санкции;
- активами банка с укр. лицензией, но российским капиталом, решили поделиться с К, как своим имуществом и т.д.;
- акционеры в текущих условиях могли просто передумать.
Вы же поменяли риторику в зависимости от ваших интересов?

Поменял потому что до последнего не верил что втб кинет своих вкладчиков и меня в том числе.
Горькая пилюля но помогла мне открыт глаза. Банк наплевал на свои обязательства и обещания перед вкладчиками и я не собираюсь искать зацепки и оправдывать его действия или винить суды.
Способов рассчитаться с вкладчиками было уйма.
Я лично расцениваю это как плевок в мое лицо.

Согласен.
Но подобными аргументами в свою сторону может воспользоваться и руководство банка, чем они и воспользовались. Что я и пытался донести.
Учитывая, что даже под санкциями банк работал достойно, суд с подобными перекрестными взысканиями с укр дочки, наверное стал решающим фактором или фактором ожидаемым.
Пенс
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