Додано: Суб 01 гру, 2018 16:34

Пенс написав: Ukrainian написав: При чем здесь Украина

Костин обещал все обязательства перед вкладчиками выполнить

Если б хотел нашёл пути При чем здесь УкраинаКостин обещал все обязательства перед вкладчиками выполнитьЕсли б хотел нашёл пути

Обещал до судов или после? Обещал до судов или после?

А какая разница? Вот здесь костин описал все возможные варианты выполнения обязательств перед вкладчиками на случай санкцийВкладчиков втб кинули и точка@@@@ВТБ подготовил план действий на случай ужесточения санкций в отношении банка, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью Business FM. Рассматривается, в том числе, выплата в национальной валюте и перевод валютных депозитов в другие банки, рассказал он в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.Господин Костин заявил, что все обязательства перед вкладчиками ВТБ будет выполнять. «И это не только мое мнение, это программа, согласованная с Центральным банком, с правительством. Если необходимо, будет оказана помощь в этом. Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим»,— сказал он.Отвечая на уточняющий вопрос, Андрей Костин сказал, что выплата также возможна в рублях по текущему курсу. Кроме того, он допустил перевод депозитов в другие банки в рублях, «с тем, чтобы потом они перевелись в доллары». «И наличность у нас сейчас, мы много завезли, поэтому, в принципе, готово базовое решение, которое принимается правительством и Центральным банком, и крупнейшими банками: клиенты пострадать не должны»,— сказал глава ВТБ.Напомним, в августе “Ъ” рассказал о деталях законопроекта о новых санкциях против России, внесенного в Конгресс США — в распоряжении газеты оказалась полная версия документа. В ней, в частности, говорится о запрете на операции и замораживании американских активов российских государственных банков, включая Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.