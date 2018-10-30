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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1528152915301531

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:26

  Боня написав:
  lubopytnaya написав:Я позвонила в банк-агент Приват, чтобы записаться на выплаты.
так это вы звонили когда ФГВ уже начал выплаты по "лопнувшему" банку , сестра 15 декабря уезжает , думаю до 15 числа , никаких выплат не будет .
Или сестра уже сейчас , не дожидаясь начала выплат может записаться в Привате на выплату вклада ?



...ну Вы и настойчивы...берите спичками и солью....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:35

  abc111 написав:
  Боня написав:
  lubopytnaya написав:Я позвонила в банк-агент Приват, чтобы записаться на выплаты.
так это вы звонили когда ФГВ уже начал выплаты по "лопнувшему" банку , сестра 15 декабря уезжает , думаю до 15 числа , никаких выплат не будет .
Или сестра уже сейчас , не дожидаясь начала выплат может записаться в Привате на выплату вклада ?



...ну Вы и настойчивы...берите спичками и солью....


Пусть в Привате сделает финансовым телефон Киевстара или Лайфа. Там вроде, небольшие, фиксированные суммы для звонков из-за границы. И после начала выплат, позвонит на 3700, не думаю что это займёт много времени.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:43

  Фантом написав:
  abc111 написав:
  lubopytnaya написав:Я позвонила в банк-агент Приват, чтобы записаться на выплаты.
  Боня написав: так это вы звонили когда ФГВ уже начал выплаты по "лопнувшему" банку , сестра 15 декабря уезжает , думаю до 15 числа , никаких выплат не будет .
Или сестра уже сейчас , не дожидаясь начала выплат может записаться в Привате на выплату вклада ?



...ну Вы и настойчивы...берите спичками и солью....


Пусть в Привате сделает финансовым телефон Киевстара или Лайфа. Там вроде, небольшие, фиксированные суммы для звонков из-за границы. И после начала выплат, позвонит на 3700, не думаю что это займёт много времени.

на 3700? из-за границы?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:47

  саша написав:согласна , что международный банк ВТБ -группы в Украине подмочил свою репутацию Может надо обращаться с письмом или обращением к рук-ву ВТБ с просьбой все же найти способ выполнить свои обязательства перед вкладчиками какими- либо способами, в случае отказа от Фонда Чистая прибыль ВТБ в России В МЕСЯЦ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ!!!!! 300000000000 ,00 Что мешает ему каким либо способом рассчитаться с физ выше фонда и юр лицами , всего надо 4 - ЧЕТЫРЕ !!! миллиарда рублей????

да плевать им на вкладчиков 200+ и юриков. неужели вы верите в то, что кто-то из ВТБ-*едерации хоть копейку вам переведет?
ol_zy
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  #<1 ... 1528152915301531
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