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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:26
Боня написав: lubopytnaya написав:
Я позвонила в банк-агент Приват, чтобы записаться на выплаты.
так это вы звонили когда ФГВ уже начал выплаты по "лопнувшему" банку , сестра 15 декабря уезжает , думаю до 15 числа , никаких выплат не будет .
Или сестра уже сейчас , не дожидаясь начала выплат может записаться в Привате на выплату вклада ?
...ну Вы и настойчивы...берите спичками и солью....
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abc111
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Додано: Суб 01 гру, 2018 19:35
abc111 написав: Боня написав: lubopytnaya написав:
Я позвонила в банк-агент Приват, чтобы записаться на выплаты.
так это вы звонили когда ФГВ уже начал выплаты по "лопнувшему" банку , сестра 15 декабря уезжает , думаю до 15 числа , никаких выплат не будет .
Или сестра уже сейчас , не дожидаясь начала выплат может записаться в Привате на выплату вклада ?
...ну Вы и настойчивы...берите спичками и солью....
Пусть в Привате сделает финансовым телефон Киевстара или Лайфа. Там вроде, небольшие, фиксированные суммы для звонков из-за границы. И после начала выплат, позвонит на 3700, не думаю что это займёт много времени.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 01 гру, 2018 20:43
Фантом написав: abc111 написав: lubopytnaya написав:
Я позвонила в банк-агент Приват, чтобы записаться на выплаты.
Боня написав:
так это вы звонили когда ФГВ уже начал выплаты по "лопнувшему" банку , сестра 15 декабря уезжает , думаю до 15 числа , никаких выплат не будет .
Или сестра уже сейчас , не дожидаясь начала выплат может записаться в Привате на выплату вклада ?
...ну Вы и настойчивы...берите спичками и солью....
Пусть в Привате сделает финансовым телефон Киевстара или Лайфа. Там вроде, небольшие, фиксированные суммы для звонков из-за границы. И после начала выплат, позвонит на 3700, не думаю что это займёт много времени.
на 3700? из-за границы?
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ol_zy
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Додано: Суб 01 гру, 2018 20:47
саша написав:
согласна , что международный банк ВТБ -группы в Украине подмочил свою репутацию Может надо обращаться с письмом или обращением к рук-ву ВТБ с просьбой все же найти способ выполнить свои обязательства перед вкладчиками какими- либо способами, в случае отказа от Фонда Чистая прибыль ВТБ в России В МЕСЯЦ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ!!!!! 300000000000 ,00 Что мешает ему каким либо способом рассчитаться с физ выше фонда и юр лицами , всего надо 4 - ЧЕТЫРЕ !!! миллиарда рублей????
да плевать им на вкладчиков 200+ и юриков. неужели вы верите в то, что кто-то из ВТБ-*едерации хоть копейку вам переведет?
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